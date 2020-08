Ubisoft supprime les images insensibles comparant les vies noires aux terroristes de la “ équipe d’élite de Tom Clancy ”, mais ce n’est pas suffisant

Les poings levés dans l’équipe d’élite de Tom Clancy Ubisoft

Ubisoft a présenté des excuses après avoir utilisé des images liées au mouvement des droits des Noirs dans son dernier jeu, L’équipe d’élite de Tom Clancy.

La controverse est survenue après le lancement du jeu en raison de sa cinématique d’introduction. Un jeu de tactique mobile qui oppose des personnages de toutes les franchises Clancy les uns contre les autres, il suit les batailles de l’Elite Squad contre une organisation secrète connue sous le nom d ‘”Umbra”, qui vise à prendre le contrôle de “l’escalade des troubles civils” et “faire tomber le système”. à, ostensiblement, “créer une utopie égalitaire”. Cependant, ceux qui s’opposent à Umbra soutiennent qu’ils “créent le chaos” et “affaiblissent les gouvernements”, allant jusqu’à les qualifier de “terroristes”.

Le problème est survenu parce que l’imagerie utilisée pour représenter Umbra dans la cinématique est un poing levé noir. Le poing a été utilisé comme symbole de plusieurs révolutions au fil des ans, allant du féminisme à des mouvements moins tolérants comme la suprématie blanche, mais plus récemment, il a été largement utilisé en relation avec les récentes manifestations Black Lives Matter contre la brutalité policière. L’opposition raciste à ces manifestations a fait valoir que le mouvement Black Lives Matters tente également d ‘«affaiblir les gouvernements» en appelant à la radiation de la police (ce qui n’est même pas ce que cela signifie), et a été qualifié de terroristes. Considérez également que «Umbra» signifie littéralement «noirceur», et les comparaisons entre elle et le mouvement BLM sont claires comme le jour.

Dans une déclaration faite sur Twitter, Ubisoft s’est excusé, mais uniquement pour l’inclusion spécifique de l’icône du poing levé. Il a déclaré que sa décision d’utiliser cette image était “insensible et préjudiciable à la fois à son inclusion et à la manière dont elle a été représentée”, et qu’il la supprimera en Escouade d’élite prochaine mise à jour le 1er septembre sur Android et «dès que possible» sur iOS.

Le problème est que les poings levés n’étaient qu’une partie du problème, et c’est un problème qui sévit dans la série Tom Clancy depuis le premier jour. J’aime La division et Splinter Cell, et vraiment profiter Rainbow Six Siege, mais il est difficile de nier qu’ils ne sont pas plus qu’un peu fétichistes à propos de l’armée et de l’autoritarisme, et sont très rarement critiques des structures de pouvoir que vous jouez en leur sein. La division si vous, un agent paramilitaire armé jusqu’aux dents avec la plus haute technologie de pointe, abattant des pillards civils à New York (ce qu’Erik Kain a souligné lors de son lancement, et qui continue d’être discuté à ce jour par les écrivains comme Spencer Yan). Ghost Recon Wildlands a fait rouler un groupe de soldats américains en Bolivie pour distribuer une bonne justice à l’ancienne comme seuls des agents étrangers extrajudiciaires le pouvaient. La Division 2 vous a vu, basé à la Maison Blanche, chercher à ramener le gouvernement dans les rues de DC.

Le poing n’est pas le seul problème. Dans l’insistance de la marque Clancy à se ranger du côté de ceux qui cherchent à maintenir le statu quo, elle a diabolisé à plusieurs reprises les personnes démunies et célébré les pouvoirs qui les opprimaient. Escouade d’élite C’est juste le moment où il s’est finalement égaré trop près du soleil et que ces thèmes se sont finalement affrontés avec un moment significatif de résistance du monde réel contre les choses mêmes dont il a toujours tacitement été un partisan.

Étant donné que les studios Ubisoft ont déjà été en proie au harcèlement, aux abus et, surtout pour cela, au racisme, il n’est pas étonnant que cela ait si mal échoué ici. C’est une manifestation des problèmes qui se posent au sein d’Yves Guillemot depuis des années, et de ce qui se passe lorsque votre équipe n’est pas à la fois inclusive et diversifiée. Si Ubisoft veut vraiment résoudre le problème, et pas seulement supprimer une image d’une cinématique, il va devoir faire beaucoup plus. Il devra embaucher des personnes de couleur tant dans ses équipes de rédaction que dans ses équipes de rédaction, disposer de consultants ayant une expertise dans les types de mouvements qu’il tente de représenter.

L’équipe d’élite de Tom Clancy est maintenant disponible sur iOS et Android. Le poing levé sera supprimé le 1er septembre sur Android et ASAP sur iOS. Le reste sera, pour l’instant, toujours disponible.

