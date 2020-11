Ubisoft publie la bande-annonce d’Immortals Fenyx Rising, disponible le 3 décembre

Tendance FP27 nov.2020 12:36:29 IST

Ubisoft a publié la nouvelle bande-annonce animée de Immortels Fenyx Rising. Le jeu sera disponible à partir du 3 décembre sur Stadia, PlayStation 4, les appareils Xbox One dont la Xbox One X, la Nintendo Switch, Epic Games et Ubisoft connect. Selon une déclaration d’Ubisoft, le jeu sera également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X / S et sur le service d’abonnement d’Ubisoft. Dans le film d’animation créé par CLM BBDO, Fenyx peut être vu combattre des créatures mythiques telles que le Minotaure, le Cyclope et le Griffon. La vidéo d’animation est réglée sur les airs de Comment tu m’aimes maintenant par The Heavy.

Fenyx peut être vu en utilisant l’épée d’Achille, la hache d’Atalante et l’arc d’Ulysse pour vaincre divers monstres. À chaque bataille, elle frappe le rocher et alors que d’énormes rochers se détachent du sommet, Fenyx finit par façonner la montagne et son mythe.

Selon le communiqué, le jeu développé par l’équipe d’Ubisoft Québec «est une nouvelle IP passionnante qui propulse la grande aventure mythologique vers de nouveaux sommets.

Voici la bande-annonce du gameplay:

Les joueurs pourront incarner Fenyx, un demi-dieu ailé qui cherche à sauver les dieux grecs et leur maison d’une sombre malédiction.

Les joueurs doivent maîtriser les pouvoirs légendaires des dieux, surmonter des obstacles héroïques et affronter des bêtes mythiques pour devenir assez dignes d’affronter Typhon, le Titan le plus meurtrier de la mythologie grecque.

Selon le Immortels Fenyx Rising site Internet, le jeu dirigera les joueurs vers des quêtes d’histoire majeures, mais les trésors, les défis et les coffres de l’île d’or sont à découvrir. Les points d’intérêt peuvent être trouvés en grimpant vers des points hauts et en utilisant Far Sight à la première personne pour balayer le paysage et rechercher des points de repère intéressants, des énigmes à résoudre, des ruines à explorer et des portails magiques dans lesquels plonger.

