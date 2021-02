Ubisoft profite du meilleur trimestre de l’histoire de l’entreprise, Assassin’s Creed Valhalla mène la charge

Les derniers résultats financiers d’Ubisoft sont connus, et cela fait un sacré quart pour le géant français. En fait, c’était le trimestre le plus fort de l’entreprise déjà, « de loin », selon le communiqué officiel de l’éditeur à la presse. Fou.

Un calendrier de sortie chargé a formé l’épine dorsale de ce succès, mené par le record Assassin’s Creed Valhalla. Le RPG d’action en monde ouvert a été rejoint par Watch Dogs Legion et Immortals Fenyx Rising l’année dernière – deux jeux qui ne se sont pas vraiment démarqués, mais tout s’additionne, d’autant plus que les trois titres ont été lancés à la fois sur la dernière génération et sur l’actuel. -gen consoles. Cette poignée de nouveaux jeux a conduit Ubisoft à enregistrer des ventes de 1,21 milliard de dollars – une augmentation massive de 120% d’une année sur l’autre.

Ubisoft met également l’accent sur son «puissant catalogue» de produits existants, affirmant essentiellement que ses anciens jeux rapportent encore beaucoup d’argent. En termes de ventes unitaires uniquement, Ubisoft affirme qu’il a été l’éditeur le plus titré de 2020.

