Ubisoft présente un court métrage Assassin’s Creed Valhalla – La chasse avec Maul Cosplay en tant que Viking Eivor

Correspondant à la sortie de Assassin’s Creed Valhalla Ubisoft lance un court métrage en direct La chassequi jette un premier regard sur le héros du jeu Eivor. Dans le film d’action en direct minutieusement filmé de 11 minutes, le redoutable guerrier viking n’est pas moins une star du cosplay Ben Bergmann (Ben Bergmann sur Instagram), aussi connu sous le nom Maul Cosplay.

L’histoire raconte l’histoire d’un village viking lié d’amitié qui a libéré Eivor des griffes des Anglais et en même temps montre puissamment ses arts martiaux.

Le court-métrage vient du réalisateur Vi-Dan Tran et son Studio T7 Productionqui a déjà réalisé le fan-film «Star Wars» Darth Maul: Apprenti avec Ben Bergmann et a fait sensation lorsqu’il a été publié sur sa propre chaîne YouTube avec des millions de hits en très peu de temps. Ubisoft a pris connaissance des jeunes cinéastes et leur a aussitôt confié le court métrage « The Hunt » pour le nouveau jeu de la série. Le résultat est impressionnant.

Nouveau jeu Assassin’s Creed Valhalla

Le nouveau titre « Assassin’s Creed Valhalla » de la populaire série de jeux d’action-aventure se déroule au 9ème siècle après JC et raconte l’histoire épique du redouté guerrier viking Eivor, qui a grandi avec des légendes de batailles et de renommée. Le joueur peut choisir entre un version masculine et féminine du héros choisir. Eivor est accompagné de son fidèle corbeau Synin.

Les joueurs explorent un mystérieux monde du jeu ouvertlorsque les Vikings ont brutalement conquis l’Angleterre à son âge le plus sombre. Dans de nombreuses nouvelles fonctionnalités, il y aura des assassinats, des conquêtes, des combats et des célébrations, tandis que les joueurs laissent leurs colonies se développer et étendre leur pouvoir politique régulièrement afin de finalement gagner une place parmi les dieux de Valhalla.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible depuis le 10 novembre sur PlayStation 4, PS5, PC, Xbox Series X / S et Xbox One.

Vous pouvez obtenir plus d’impressions du jeu dans notre test:

