Ubisoft préparerait le jeu en monde ouvert « Star Wars »

Ce matin, les joueurs et les fans de « Guerres des étoiles« Je suis tombé sur l’actualité dans laquelle il a été annoncé que tous les nouveaux jeux inspirés par la franchise porteront le sceau officiel de »Jeux Lucasfilm», Leur donnant un degré plus élevé d’authenticité dans le canon.

Cela a conduit à des rapports selon lesquels Ubisoft travaille sur un titre open world inspiré de l’univers de la franchise, son développeur principal étant sa division de « Divertissement massif« , Responsable de »Tom Clancy’s The Division».

La nouvelle de l’émergence de ce nouveau projet provient d’un rapport de Wired, qui rapporte que ce jeu en est encore à ses premiers stades de développement, en plus qu’il est encore en phase de recrutement.

Il serait confirmé que le projet a déjà un directeur créatif, qui ne serait nul autre que Julian Gerighty, responsable des titres Ubisoft tels que « L’équipage » et « Tom Clancy’s The Division 2». Le jeu fonctionnerait grâce à ‘Perce-neige‘, un système implémenté dans d’autres jeux d’entreprise tels que « South Park: le fracturé mais entier».

À part le fait que ce jeu présentera un système de monde ouvert, il n’y a pas beaucoup de détails sur son histoire. Cependant, son développement met fin à une période d’exclusivité de plus de huit ans sur la franchise par EA, l’étude chargée de « Battlefront » et « Jedi: ordre déchu».

Le rapport souligne que EA sera toujours en mesure de créer des jeux basés sur la franchise, mais que le Jeux Lucasfilm maintenant, il a le pouvoir de recourir à d’autres études en fonction de ses propres besoins dans les jeux ultérieurs.

« EA a été et continuera d’être un partenaire très important et stratégique pour nous aujourd’hui et à l’avenir, mais nous pensons qu’il y a de la place pour d’autres », a-t-il commenté. Sean Shoptaw, Vice-président principal des jeux mondiaux et des expériences interactives, Disney.

Yves Guillemot, PDG d’Ubisofta ajouté que la franchise de Guerres des étoiles est « une formidable source de motivation pour nos équipes pour innover et repousser les barrières de notre environnement », promettant que ce titre serait une aventure interactive pas comme les autres. Jusqu’à présent, il n’y a aucune confirmation sur son thème.