Ubisoft nous montre le dernier gameplay Immortals Fenyx Rising

Nous explorons et combattons à travers des terres mythologiques pleines de dieux et de légendes, dans le nouveau gameplay Immortals Fenyx Rising.

La nouvelle génération est déjà arrivée, du moins pour les possesseurs de la récente Xbox Series X. Et l’un des titres qui nous permettra de vérifier le saut technique est cette aventure avec des touches de Zelda Breath of the Wild et Assassin’s Creed. Avec lui Gameplay des Immortels Fenyx Rising qu’aujourd’hui nous vous apportons, nous pouvons voir à quoi cela ressemble dans la future PlayStation 5. Et la vérité est que cela n’a pas l’air mal du tout.

Le nouveau titre Ubisoft après Valhalla et Watch Dogs: Legion, est sur le point de faire des bonbons. La nouvelle IP précédemment appelée Gods and Monsters fera son apparition en décembre, mais IGN a déjà pu la tester en cours d’exécution sur la machine Sony. Heureusement, ils ont jugé bon de nous montrer leur expérience, afin que nous puissions également être des participants.

Comme on peut le voir dans cette dernière avancée, les dimensions du terrain seront immenses, variées et pleines de différents types d’ennemis. Pour se déplacer, nous aurons la possibilité de planifier de manière similaire à Link, ou de monter sur le dos d’un énorme cerf. En cours de route, nous pouvons exploiter différentes ressources, qui, tôt ou tard, ne seront pas utilisées pour fabriquer des ustensiles ou des potions qui nous aideront dans l’aventure.

Et ils seront utiles, car les combats semblent assez exigeants, face à de nombreux rivaux en même temps. Heureusement, le protagoniste ne manque pas de compétences pour envoyer quiconque ose l’attaquer. Tout cela avec une très belle section artistique à regarder, vraiment.

Immortals Fenyx Rising sera mis en vente le 3 décembre prochain sur Xbox Series X / S, One, PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch, PC et Google Stadia. Dans ce dernier, une démo est disponible.

Allons-y!