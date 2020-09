Ubisoft Forward: date et heure du prochain événement Ubisoft révélées

Comme il a été divulgué ce matin, ce sera la semaine prochaine et nous pourrions voir des nouvelles sur Immortals: Fenyx Rising, anciennement appelé Gods & Monster

Un certain temps s’est écoulé depuis le dernier Ubisoft Forward où de nombreuses révélations importantes et de nouvelles remorques comme celle de Far Cry 6, par exemple. Mais il reste encore du temps pour la grande multitude de lancements que la société française a prévu entre la fin de cette année, le début de l’année prochaine et tous ceux qui n’ont pas encore de date d’arrivée. De cette façon, Ubisoft il a date et heure de votre prochain événement.

Il est important de mentionner que ce matin le célèbre journaliste Jason Schreier a dit que un nouveau Ubisoft Forward il aura lieu la semaine prochaine. En effet, ce sera la prochaine Jeudi 10 septembre à 21h00 Heure de la péninsule espagnole. L’entreprise responsable des sagas comme Le credo de l’assassin ou Chiens de garde l’a annoncé à travers une courte bande-annonce utilisé pour réchauffer les moteurs. Vous pouvez le voir ci-dessous:

Il y aura des récompenses dans le jeu avec Ubisoft Forward

Ils ont confirmé qu’il y aura récompenses dans les jeux eux-mêmes Ubisoft qui seront accompagnés de cette émission, bien qu’ils n’en aient confirmé aucune. De la même manière, ils pourraient aussi donner un de leurs titres comme ils l’ont fait dans le passé avec Chiens de garde 2. Ils ont également confirmé qu’une heure auparavant, à 20h00 heure espagnole, aura lieu un première partie.

Il existe de nombreux jeux de Ubisoft trouvé au coin de la rue, comme Assassin’s Creed Valhalla, légion des chiens de garde ou, un peu plus loin, d’ici 2021, le très attendu Far Cry 6. Mais il y en a beaucoup d’autres qui n’ont toujours pas de date de sortie, et cela pourrait être une véritable bombe pour confirmer ces jours pendant Ubisoft Forward. En réalité, Immortels: Fenyx Risin, anciennement connu sous le nom de Dieux et monstres, Il apparaît dans la bande-annonce que vous pouvez voir un peu ci-dessus, donc il peut être vu pendant la diffusion.

