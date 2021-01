Ubisoft et Lucasfilm Games vont bientôt sortir un nouveau jeu Star Wars en monde ouvert axé sur l’histoire

14 janv.2021 12:48:38 IST

Ubisoft et Lucasfilm Games ont annoncé qu’ils travaillaient sur un nouveau monde ouvert axé sur l’histoire Guerres des étoiles Jeu. Le développement du jeu sera dirigé par Massive Entertainment et utilisera le moteur exclusif Snowdrop de la société. « La vaste Guerres des étoiles Le savoir est une incroyable source d’inspiration pour nos équipes », a déclaré Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d’Ubisoft. «C’est le début d’une collaboration à long terme avec Disney et Lucasfilm Games, et nous sommes heureux de travailler main dans la main pour tirer parti de l’incroyable héritage de Lucasfilm pour créer un jeu que nous connaissons. Guerres des étoiles les fans vont adorer », a ajouté Guillemot.

Actuellement, le nouveau Guerres des étoiles le jeu est en cours de développement. Le directeur créatif de Massive Entertainment, Julian Gerighty, a déclaré qu’ils travaillaient toujours sur certains détails en ce moment. Cependant, il a confirmé que « ce sera un jeu en monde ouvert axé sur l’histoire ».

Les dirigeants de Massive Entertainment disent que pour rendre le jeu « unique », ils utiliseront « une histoire captivante et un ensemble de personnages avec lesquels les joueurs peuvent s’identifier et se connecter. Nous voulons prendre ce qui est familier et résonnant. Guerres des étoiles et racontez les histoires de nouveaux personnages qui ont leurs propres motivations et enjeux. «

L’autre raison pour laquelle l’approche du monde ouvert axée sur l’histoire a été choisie pour la nouvelle Guerres des étoiles game « consiste à tirer le meilleur parti de la technologie pour apporter de l’innovation au gameplay et à la construction du monde », déclare Gerighty.

De plus, le jeu utilisera le nouveau moteur Snowdrop. « Snowdrop a toujours été développé comme une technologie d’avenir, avec pour objectif de responsabiliser nos développeurs. La beauté de notre moteur est le contrôle et la flexibilité donnés à nos créateurs pour innover les meilleurs jeux possibles pour les joueurs. Snowdrop est extrêmement agile et a le pouvoir d’apporter une variété de jeux à nos joueurs. Avec le lancement des consoles de nouvelle génération, les ingénieurs de Snowdrop poussent le moteur encore plus loin afin que nous puissions vraiment tirer le meilleur parti des opportunités offertes par le nouveau matériel, « David Polfeldt , a déclaré le directeur général de Massive Entertainment.

En février 2017, Massive Entertainment a annoncé sa collaboration avec Lightstorm Entertainment et FoxNext Games, pour créer un nouveau Avatar Jeu. le Avatar Project utilise également le moteur Snowdrop. Le jeu est en cours de développement depuis trois ans maintenant et la date de sortie du jeu n’a toujours pas été révélée. En gardant cela à l’esprit, il est également difficile de deviner quand le nouveau Guerres des étoiles le jeu sera disponible pour les utilisateurs.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂