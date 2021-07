Ubisoft dévoilera un nouveau jeu Tom Clancy plus tard dans la journée

Le partenariat d’Ubisoft avec l’auteur Tom Clancy a vu l’éditeur sortir certaines de ses franchises les plus appréciées. Le nom du regretté écrivain américain est un préfixe sur Rainbow Six, Ghost Recon, The Division et Splinter Cell – toutes des séries très connues. Une poignée de rumeurs et un tas d’espoir ont alimenté l’appel à une nouvelle entrée pour ce dernier, mais il semble qu’Ubi pourrait emmener la marque Tom Clancy dans une nouvelle direction.

Teasé hier, l’éditeur français s’apprête à dévoiler un nouveau jeu Tom Clancy plus tard dans la journée :

Demain, les choses vont se déchaîner 🎉 Connectez-vous à 11 h 00 PT / 20 h 00 CEST pour la révélation mondiale d’un tout nouveau jeu dans l’univers de Tom Clancy. – Ubisoft (@Ubisoft) 18 juillet 2021

À 11h PDT / 14h EDT / 19h BST, nous découvrirons en quoi consiste ce nouveau projet. Bien que nous ne puissions pas exclure la possibilité qu’il s’agisse de la renaissance de Splinter Cell que nous attendions tous, il semble assez clair d’après le clip vidéo qu’il s’agit de quelque chose d’original. Nous n’en saurons pas plus avant plus tard dans la journée, bien sûr – nous sommes très curieux de savoir ce qu’est ce jeu, avec son esthétique de graffiti et de lettre de rançon.

Quoi qu’il en soit, nous regarderons plus tard aux heures susmentionnées et vous apporterons les nouvelles dès que possible. Que pensez-vous que sera ce nouveau jeu Tom Clancy ? Êtes-vous impatient de le découvrir? Donnez-nous toutes vos théories dans la section commentaires ci-dessous.