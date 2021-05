Ubisoft dévoile le Division Heartland ainsi que d’autres nouvelles fonctionnalités

La franchise développée par Massive Entertainment, élargit son univers avec de nouveaux produits tels que The Division Heartland.

Il est clair que pour Ubisoft, le looter shooter aux touches rpg venu concurrencer Destiny, il est devenu l’une de ses sagas les plus importantes. Pour cette raison, ils préparent plusieurs choses pour élargir leur monde, parmi lesquelles se démarque La Division Heartland.

On sait encore peu de choses sur ce nouveau titre, au-delà il sera gratuit de jouer, il ne sera pas nécessaire d’avoir joué les autres tranches de la franchise et un nouvel emplacement aura lieu. Si vous êtes curieux, vous pouvez vous inscrire à sa version bêta à partir de ce lien.

Son développement est réalisé par Ubisoft Red Storm, une étude qui a à son actif des travaux tels que Far Cry 4, Rainbow Six ou Ghost Recon, entre autres. Cela signifiera-t-il que nous verrons un jeu plus axé sur l’action perdre le composant de jeu de rôle? Ou suivra-t-il la mécanique de ses frères aînés?

Eh bien, tôt ou tard, nous le saurons. Ce que nous pouvons assurer maintenant, c’est que l’expansion de la franchise ne s’arrêtera pas là. Nous allons avoir The Division pendant un certain temps.

D’une part, on connaît déjà le film qui cuisine sur Netflix, avec Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal comme principaux protagonistes. À ce film, nous devons ajouter un futur roman, qui racontera les événements survenus après la deuxième tranche.

De plus, la société française souhaite porter la saga sur les appareils mobiles, et ils ont déjà un titre en développement. Nous verrons quel style de jeu ce sera.

Et au cas où les utilisateurs actuels de The Division 2 s’inquiètent pour l’avenir, ils peuvent se rassurer. Massive Entertainment travaille sur plus de contenu pour son jeu de tir de butin. Selon eux, on peut s’attendre à au moins un nouveau mode de jeu et des moyens de faire évoluer les agents.

La Division Heartland verra le jour entre fin 2021 et début 2022. Dès que nous connaîtrons plus de détails, nous vous les révélerons.

Allons-y!