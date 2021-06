Ubisoft dévoile la première bande-annonce d »Avatar : Frontiers of Pandora’

Les fans du film de science-fiction épique de James Cameron en 2009 « Avatar » auront la chance d’explorer par eux-mêmes la luxuriante lune Pandora du film dans un nouveau jeu d’action à la première personne d’Ubisoft.

Dévoilé samedi 12 juin lors de l’événement Ubisoft Forward pour l’E3, « Avatar: Frontiers of Pandora » sera lancé en 2022 pour renvoyer les joueurs à Pandora en tant que l’un des Na’vi indigènes de la lune. Leur mission : s’aventurer dans la frontière occidentale inexplorée.

Ubisoft a révélé un premier aperçu du monde dans une nouvelle bande-annonce, montrant la vie parmi les Na’vi et des batailles pleines d’action contre les forces terrestres cherchant à piller les ressources de la lune.

« Explorez un monde vivant et réactif habité par des créatures uniques et de nouveaux personnages et repoussez les formidables forces RDA qui le menacent », a écrit Ubisoft dans une description. Le jeu a été développé par le studio Ubisoft Massive Entertainment et sera disponible sur PC, Playstation 5, Xbox Series X|S, Stadia et Amazon Luna.

Bien qu’Ubisoft n’ait pas publié de date précise pour « Frontiers of Pandora », cela viendra dans une année qui verra un renouvellement de la franchise de films « Avatar » de Cameron. Selon The Hollywood Reporter, le film original « Avatar » de Cameron sera réédité en Chine. La première des suites tant attendues de la franchise, « Avatar 2 », devrait sortir le 17 décembre 2022, selon Cinemablend. C’est la première de plusieurs suites en cours.

Bien sûr, si vous ne pouvez pas attendre 2022 pour « Avatar: Frontiers of Pandora » ou « Avatar 2 », il y a toujours « Pandora: The World Avatar » au parc d’attractions Disney’s Animal Kingdom en Floride, si vous êtes à l’aise avec les voyages (et parcs d’attractions) en ce moment.

