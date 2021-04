Ubisoft date l’E3 2021 Forward Event pour le 12 juin

Ubisoft a annoncé son format d’événement numérique pour les annonces de jeux et les révélations reviendront cette année pour coïncider avec l’E3 2021. La prochaine vitrine d’Ubisoft Forward aura lieu le 12 juin 2021 à 12h PT / 15h ET / 20h BST. L’éditeur français déclare: « Restez à l’écoute pour toutes les dernières informations sur la programmation et les annonces de nos équipes à travers le monde. »

Les versions précédentes d’Ubisoft Forward ont accueilli la confirmation de divers titres tels que Far Cry 6, Riders Republic et Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Le gameplay est également généralement un objectif majeur de la série. C’est tout ce qu’il y a vraiment dans cette annonce, outre le fait qu’Ubisoft lie étroitement le livestream à l’E3 2021 lui-même. Nous savions déjà qu’Ubisoft sera présent, mais c’est la première des nombreuses vitrines numériques qui devraient être annoncées pour les mois à venir. Les apparitions de jeu possibles peuvent inclure Far Cry 6, Skull & Bones, Rainbow Six: Quarantine et Roller Champions – parmi les titres que nous connaissons déjà, au moins.

Voici votre test de réalité: l’E3 est dans moins de deux mois maintenant. Doux! Quels jeux espérez-vous qu’Ubisoft montre plus ou révèle pour la première fois? Placez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous.