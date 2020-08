Ubisoft confirme que la PlayStation 5 n’aura pas une compatibilité descendante complète

Japon – 11 juin 2020. Présentation d’un nouveau produit de Sony, console blanche sans fil PlayStation 5 … [+] et manette de jeu sur fond blanc, console de jeux. Illustration de rendu 3D Getty

Ubisoft a affirmé que la PlayStation 5 ne prendrait pas en charge la rétrocompatibilité pour la PlayStation, la PlayStation 2 ou la PlayStation 3.

Dans un article de FAQ australien concernant les mises à niveau de jeux intergénérationnels, Ubisoft a déclaré que, bien que les titres PS4 “pris en charge” soient compatibles avec les PS5, PS1, PS2 et PS3 ne seront pris en charge en aucune manière.

Bien que Sony n’ait jamais annoncé de rétrocompatibilité au-delà de la PS4 pour la PS5, les brevets déposés en juillet laissaient entendre que les titres de chacune de ces générations seraient lisibles via le streaming cloud. Microsoft a confirmé que la Xbox Series X sera rétrocompatible avec les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une rétrocompatibilité de la manière que nous préférerions – insérer un disque, jouer au jeu -, Ubisoft a décrit ses politiques pour permettre aux propriétaires de jeux PlayStation 4 Ubisoft de passer à leurs équivalents de nouvelle génération. Si vous possédez une copie numérique du jeu, ce sera aussi simple que de la télécharger à nouveau sur votre PlayStation 5. Pour les copies physiques, la version numérique de la PlayStation 5 sera téléchargée, mais le disque physique PlayStation 4 sera nécessaire pour le lancer. , ce qui signifie que vous ne pouvez pas mettre à niveau, puis revendre / échanger / donner à un ami votre copie physique.

Ubisoft a également confirmé à nouveau que les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront jouer les uns avec les autres. Bien que cela ne signifie pas grand-chose pour les jeux à prédominance solo comme Assassin’s Creed Valhalla ou Watch Dogs Légion, cela signifie que l’ancienne promesse d’Ubisoft d’autoriser à la fois la prochaine génération et la génération actuelle Rainbow Six Siege joueurs pour jouer ensemble est toujours activé.

Je souhaite juste que ce ne soit pas si déroutant. Je manque les premiers jours de la PS3 où vous pouviez insérer un disque de l’une des générations précédentes et le lire en mode natif. Maintenant, nous avons des services cloud, des mises à niveau numériques, des “titres pris en charge” et une mer infinie de rééditions “Enhanced Edition” qui encombrent le calendrier des versions. Je veux juste jouer infâme et débarrassez-vous également de ma PS3. Est-ce trop demander?

Watch Dogs Légion lance le 29 octobre et Assassin’s Creed Valhalla le 17 novembre sur Xbox One, Xbox Series X et PC. La date de sortie de la PlayStation 5 n’a pas été annoncée, car Sony n’a pas encore annoncé quand, ni quel prix, la console sera.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂