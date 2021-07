Ubisoft confirme le développement de « Assassin’s Creed: Infinity »

Suite à l’émergence de rapports suggérant son existence, l’équipe d’Ubisoft a confirmé ce matin l’existence de « Assassin’s Creed: Infinity », qui avait été initialement signalé comme « un énorme jeu de service en direct qui aura de multiples fonctionnalités », confirmant que ce projet est déjà en cours de développement par Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec travaillent ensemble à son développement.

« Assassin’s Creed Infinity » ne serait qu’un nom de code pour le projet, qui n’a jusqu’à présent aucune estimation de sa sortie au public. L’équipe d’Ubisoft a bien précisé qu’il s’agit d’un projet qui n’en est encore qu’à ses débuts, et que les deux studios travaillent dans une structure croisée et collaborative, sous la houlette de Marc-Alexis Côté, producteur exécutif de la toute la franchise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Far Crey 6 : le réalisateur raconte sa première rencontre avec Giancarlo Esposito

Nos équipes travailleront plus étroitement que jamais pour développer les futurs jeux Assassin’s Creed. Apprendre encore plus: -Ubisoft (@Ubisoft)

7 juillet 2021





Julien Laferriere d’Ubisoft Montréal agira en tant que producteur principal et superviseur de production, ainsi que les directeurs créatifs « Assassin’s Creed: Odyssey » et « Watch Dogs: Legion » Jonathan Dumont et Clint Hocking, partageant la direction de « Assassin’s Creed Infinity. « , Dumont de Québec et Hocking de Montréal.

« Plutôt que de continuer à passer le relais de jeu en jeu, nous sommes profondément convaincus qu’il s’agit d’une opportunité pour l’une des franchises les plus appréciées d’Ubisoft d’évoluer de manière plus intégrée et collaborative, moins centrée sur le studio et plus centrée sur le talent. et de leadership, peu importe où ils se trouvent chez Ubisoft », a-t-il déclaré dans un communiqué attribué à Nathalie Bouchard, directrice d’Ubisoft Québec et Christophe Derennes d’Ubisoft Montréal.

Assassin’s Creed a toujours été développé par des équipes multiculturelles aux origines et perspectives diverses qui ont influencé la description de ses personnages, de ses lieux et de ses cultures.

Vous pourriez aussi être intéressé par: RoboCop prépare son arrivée aux jeux vidéo avec « Rogue City »

La déclaration note qu’il y a toujours place à l’amélioration, donc les deux équipes d’Ubisoft en charge du projet pensent que la nouvelle structure dans « Assassin’s Creed Infinity » assurera une plus grande diversité et représentation au sein du jeu. L’équipe de développement n’a pas fourni plus de détails sur la date de sortie.