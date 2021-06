Ubisoft annoncera Rainbow Six Extraction le 12 juin au salon du jeu E3 2021

08 juin 2021 14:17:37 IST

Ubisoft a annoncé que Tom Clancy’s Extraction Rainbow Six sera dévoilé le samedi 12 juin à 21h CST (dimanche 13 juin à 00h30). La révélation va être à Ubisoft en avant à E3 2021. La société de jeux a également partagé deux vidéos du jeu à venir. Dans la vidéo, le producteur principal de Extraction Rainbow Six Antoine Vimal du Monteil a déclaré que le jeu qui était auparavant connu sous le nom de Quarantaine Rainbow Six a beaucoup grandi depuis sa première annonce.

Rejoignez notre équipe pour présenter le prochain chapitre de la franchise Rainbow Six, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction. Connectez-vous à Ubisoft Forward le 12 juin à 12h PT pour regarder la révélation mondiale⏰ pic.twitter.com/mb2TJVPQNQ – Extraction Rainbow Six (@R6Extraction) 7 juin 2021

Selon lui, le cœur de l’expérience est plus clair : les opérateurs s’unissent contre un ennemi commun, apprennent à connaître le parasite et comment le vaincre et se protéger les uns les autres.

Le directeur créatif du jeu Patrik Methe a déclaré qu’ils avaient pris les bases de Rainbow Six Siege et ont créé un « tireur moderne, tactique et coopératif ». Methe dit qu’il y aura plusieurs défis dans le jeu car les joueurs seront confrontés à une menace extraterrestre, mais l’objectif sera de s’assurer que personne ne soit laissé pour compte.

La révélation complète aura lieu chez Ubisoft Forward, a annoncé le développeur de la communauté Richard Stanford dans la vidéo.

La société a également partagé un teaser du Extraction Rainbow Six. Le teaser montre comment un nouveau parasite a complètement envahi un laboratoire scientifique.

