Ubisoft annonce plus de contenu «The Division 2»

« The Division 2 » recevra un nouveau contenu plus tard cette année. Dans une nouvelle déclaration de Ubisoft, l’équipe de développement a envoyé une lettre aux fans depuis le compte officiel du jeu.

Massive Entertainment a connu des moments d’incertitude en ce qui concerne le dernier opus de la franchise. Mais les fans ont joué tout le temps malgré les crashs et autres inconvénients du jeu.

Dans un moment qui montre à quel point le marché des Jeux, « The Division 2 » obtiendra quelques missions supplémentaires pour aider ces joueurs à gagner un peu plus de temps de jeu.

Le jeu est actuellement dans une saison appelée « Fin du tour de garde » datant des événements du premier match. Donc cette information, ainsi que le fait qu’elle a rapporté que Massive s’attaque à l’univers Star Wars, Lucasfilm, conduit les gens à croire que c’était la fin de la route.

La déclaration se lit comme suit: «Nous assistons à la conversation en cours dans notre communauté et comprenons que vous êtes impatient d’entendre ce qui attend The Division 2. Aujourd’hui, nous sommes ravis de confirmer qu’il y aura du contenu supplémentaire pour The Division 2 disponible! cette année !. «