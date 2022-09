Ubisoft annonce 3 jeux mobiles exclusifs pour les abonnés Netflix

Ubisoft créera trois nouveaux jeux mobiles pour Netflix à partir des sagas bien connues Assassin’s Creed, Valiant Hearts et The Mighty Quest.

Netflix est probablement activé le moment le plus crucial de son histoirecar après avoir dominé avec succès le marché des plateformes de streaming, il est désormais perdre des abonnés au profit d’autres alternatives comme Disney+.

En essayant de regagner le terrain perdu ces derniers mois, Netflix finalise les détails pour l’arrivée de votre nouveau plan de paiement avec publicitéqui débarquera le 1er novembre, et étoffe également son catalogue de jeux vidéo mobiles avec de nouveaux titres comme Heads Up !, l’une des game parties les plus téléchargés sur Android et iOS.

Eh bien, dans ce sens, nous venons d’apprendre, grâce à Fonearena, qu’Ubisoft a annoncé 3 nouveaux jeux mobiles qui seront exclusifs aux abonnés Netflix.

Ce sont les 3 jeux Ubisoft qui arriveront sur Netflix

Comme l’a confirmé Netflix lui-même via une entrée sur son blog officiel, votre entreprise a atteint un accord avec la société de développement et de distribution de jeux vidéo Ubisoftqui a été annoncé dans le cadre de son événement numérique annuel, l’Ubisoft Forward, pour créer 3 jeux exclusifs pour les abonnés de votre plateforme.

Ces trois nouveaux jeux Netflix exclusifs développés par Ubisoft se dérouleront dans trois de ses sagas les plus populaires : Assassin’s Creed, Valiant Hearts et The Mighty Questils n’auront pas d’annonces ou d’achats intégrés et arrivera au début de l’année prochaine.

Tout d’abord, concernant ce nouveau jeu mobile Assassin’s Creed, Ubisoft il n’a pas voulu révéler de détailsmais ce qui est clair, c’est que ce titre sera un excellent complément à série d’action en direct qui prépare la plateforme de streaming.

De son côté, le deuxième jeu qui arrivera sur Netflix d’Ubisoft sera une suite à Valiant Hearts: La Grande Guerre, un titre qui n’est actuellement disponible que sur PC et console. Ce nouveau jeu de la franchise Valiant Hearts sera dirigé par l’équipe d’origine et conservera son ADN, mais racontera une toute nouvelle histoire.

Les jeux Netflix sont un échec : moins de 1 % des abonnés y jouent

Enfin, le troisième et dernier jeu qu’Ubisoft développera pour Netflix est La puissante quêteun titre qui devient la deuxième partie de La quête puissante pour un butin épique. ce sera un jeu roguelike qui mettra en vedette la dynamique de combat au corps à corps classique du reste du titre de la saga, mais avec « un format frais et hautement reproductible ».

