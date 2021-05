Ubisoft affirme qu’il n’abandonnera pas la version PS4 de Far Cry 6

Ubisoft essaiera de montrer autant de la version PlayStation 4 de Far Cry 6 que possible avant le lancement, affirmant que les versions de dernière génération du prochain jeu de tir en monde ouvert n’ont pas été «abandonnées en aucune façon». On dit que le jeu « fonctionne bien » à la fois sur PS5 et PS4, et l’éditeur français veut le prouver à l’avenir avec plus de détails et d’informations. En d’autres termes, l’entreprise veut éviter de faire un Cyberpunk 2077.

Dans le cadre d’une interview avec Video Games Chronicle, le concepteur principal du gameplay, David Grivel, a déclaré: « Je teste [the game] sur les kits dans l’entreprise et je peux certainement voir cela comme une bonne chose sur la nouvelle génération [referring to 4K 60FPS], mais cela ne veut pas dire que la génération précédente est abandonnée de quelque manière que ce soit. Nous sommes vraiment très prudents à ce sujet, nous vous montrerons donc plus de détails et plus d’informations très bientôt. Mais oui, nous nous soucierons de toutes les plates-formes, à la fois ancienne génération, nouvelle génération et même PC, Stadia, Luna et tout ça. «

Grivel approuve ensuite en déclarant que l’équipe vise «une qualité maximale sur toutes ces plates-formes». Plus de séquences tournées sur diverses plates-formes sont confirmées pour l’avenir. Far Cry 6 a été daté la semaine dernière du 7 octobre 2021 sur PS5 et PS4 dans le cadre d’une révélation du gameplay, que vous pouvez consulter ici. Jouerez-vous au jeu sur PS5 ou PS4? Si c’est le dernier, êtes-vous étonné d’entendre des images arriver? Postez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.