Ubisoft abandonnera les images de poing de la “ équipe d’élite de Tom Clancy ” pour des plaintes selon lesquelles il diabolise la matière des vies noires

Le géant du jeu vidéo Ubisoft a annoncé samedi qu’il supprimerait les images du poing levé de L’équipe d’élite de Tom Clancy après que certains membres de la communauté des joueurs aient critiqué la société pour avoir associé Black Lives Matter aux méchants du jeu au milieu des troubles causés par la mort de Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin.

Les poings levés sont utilisés pour représenter le méchant dans l’équipe d’élite de Tom Clancy. Capture d’écran

FAITS MARQUANTS

Dans une scène d’ouverture publiée plus tôt cette semaine, L’équipe d’élite de Tom Clancy utilise un poing levé pour représenter le méchant du jeu, un groupe anarchiste «profitant de l’escalade des troubles civils» pour «générer encore plus de chaos et affaiblir les gouvernements».

La communauté des joueurs a immédiatement souligné que les images reflétaient le poing Black Power, s’opposant au fait que le jeu semble diaboliser Black Lives Matter en associant le symbole à l’antagoniste du jeu.

«Cette bande-annonce Elite Squad? Brut et extrêmement irrespectueux. J’aurais aimé le savoir plus tôt » tweeté Ólafur Waage, développeur senior chez Massive Entertainment, un studio de jeux appartenant à Ubisoft.

«Les jeux de Tom Clancy ont toujours été un peu à la mode mais ce nouveau fait de BLM les méchants, et vous devez les combattre avec un escadron de la mort composé de forces spéciales et de criminels? Opportun…” tweeté Paolo Pedercini, professeur de conception de jeux à l’Université Carnegie Mellon.

En réponse aux plaintes, Ubisoft s’est excusé samedi matin et a promis de supprimer toute image de poing levé de la prochaine mise à jour du jeu mardi.

Citation cruciale

«Nous avons écouté les joueurs et la communauté plus large qui ont souligné que les images du« poing levé », ainsi que la façon dont elles sont décrites dans la vidéo d’ouverture, sont insensibles et nuisibles», indique la déclaration d’Ubisoft.

Contexte clé

Ce n’est pas la première fois qu’Ubisoft est critiqué cette année. Plusieurs dirigeants, dont le directeur de la création Serge Hascoët, le vice-président des services éditoriaux et créatifs Tommy Francois et le vice-président Maxime Beland, ont démissionné cet été après que plusieurs médias ont constaté que la société avait mal géré les plaintes d’inconduite sexuelle et de comportement inapproprié pendant des années.

Grand nombre

2%. C’est ce que de nombreux développeurs de jeux identifient comme Noir, selon un rapport de 2019 de l’International Game Developer Association. L’industrie du jeu a longtemps été scrutée à la fois pour sa représentation des personnages noirs, mais aussi pour sa main-d’œuvre extrêmement blanche.

Tangente

Le poing levé a été utilisé pour la première fois au début du XXe siècle comme symbole de promotion de la solidarité de la classe ouvrière ainsi que de l’opposition anti-fasciste au parti nazi et aux forces nationalistes pendant la guerre civile espagnole. Le symbole a finalement été adopté par le mouvement Black Power aux États-Unis.

