Ubisoft a annoncé qu’il fermerait les services en ligne pour bon nombre de ses anciens jeux le 1er septembre

Il comprend Splinter Cell: Blacklist et plusieurs épisodes de la franchise Assassin’s Creed. Soyez le coucher du soleil en septembre.

La plupart de ces jeux seront toujours jouables hors ligne, mais vous ne pourrez plus jouer en ligne multijoueur modes, liez votre Ubisoft compte tout en jouant, ou acheter/installer DLC.

Cependant, l’un des jeux concernés deviendra complètement indisponible à mesure que septembre arrivera, Space Junkies.

Ubisoft a déclaré que puisque Space Junkies est un jeu uniquement multijoueur, vous ne pourrez plus y jouer à l’avenir, donc ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour ce jeu VR. Nous avons listé les quinze jeux concernés ci-dessous :

Assassin’s Creed Liberation HD (PC)

Révélations d’Assassin’s Creed (PS3, Xbox 360)

Pilote San Francisco (PC, PS3, Xbox 360)

Far Cry 3 – version 2012 (PC, PS3, Xbox 360)

Ghost Recon Futur Soldat (PS3, Xbox 360)

Prince of Persia : Les Sables Oubliés (PC)

2070 (PC)

Assassin’s Creed II (PC, PS3)

Assassin’s Creed III – Édition 2012 (PC, PS3, Xbox 360, Wii U)

Assassin’s Creed Brotherhood (PC, PS3, Xbox 360)

Rayman Legends (PS3, Xbox 360, Wii U)

Chasseur silencieux 5 (PC)

Les accros de l’espace – Multijoueur (PC via HTC VIVE ou Oculus)

Splinter Cell : Liste noire (PC, PS3, Xbox 360)

Zombies (Wii U)

La fermeture de ces jeux permettra à la société de se concentrer sur « l’offre d’une excellente expérience aux joueurs qui jouent à des titres plus récents ou plus populaires », a déclaré Ubisoft.

Ces quinze jeux rejoindront une multitude d’autres titres Ubisoft qui ont également fermé leurs services en ligne, notamment Rainbow Six Vegas 2, Splinter Cell : Conviction et le Ghost Recon original.

Alors que la société ferme plusieurs de ses jeux, elle a également pas mal de jeux en préparation, tels que le remake de Splinter Cell, le très attendu Skull & Bones et un nouveau jeu multijoueur XDefiant.

De plus, après avoir sauté les différentes présentations de jeux organisées tout au long du mois de juin, Ubisoft a récemment annoncé qu’il participerait à la Gamescom en août, ce qui signifie que nous pourrions avoir un premier aperçu de certaines des futures offres de la société cet été.