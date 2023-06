Ubi donne des détails sur les nouveaux épisodes de ‘Assassin’s Creed’ et en dévoile un nouveau pour la réalité virtuelle

Dans son annonce de déploiement à Los Angeles, Ubisoft Forward 2023, la société française a donné quelques nouvelles de sa franchise la plus vendue. Et parmi les nouveautés, il y a non seulement de nouvelles données sur les deux épisodes que nous savions déjà arriver, ‘Mirage’ et ‘Jade’, mais aussi une nouvelle version pour la réalité virtuelle, ‘Nexus’, et qui ajoute à ces airs de célébration de l’héritage de la saga, puisque nous pourrons y réincarner trois meurtriers mythiques.

Assassin’s Creed Mirage

Le jeu principal de la saga de cette année nous ramène au décor qui a popularisé la franchise, et qu’Ubisoft Bordeaux réalise, dans sa première mission en tant que leader d’un volet de la série. C’est une étude de 400 salariés fondée en 2017, et qui nous emmènera aux origines de la série, au 9ème siècle. Là, nous pourrons errer (et tuer) dans un Bagdad ouvert et plus animé que jamais.

C’est une livraison qui, selon Ubi, accorde plus d’attention que jamais à l’histoire : bien qu’elle conserve le développement du monde ouvert, des missions secondaires, etc., elle est plus dirigée par l’intrigue que les autres titres précédents, merci avant tout à la présence d’innombrables personnages secondaires. Parmi les nouveautés liées à la mécanique, cinq outils se démarquent pour avancer dans le jeu et en combat, comme la sarbacane ou le fumigène. Le prix, puisque ce sera un jeu plus court que d’habitude, sera de 50 euros et nous l’attendons pour le 12 octobre.

Assassin’s Creed Jade

Level Infinite s’occupe de ce jeu pour iOS et Android qui ouvre aujourd’hui l’inscription à sa bêta publique. Cet épisode nous emmène au troisième siècle, à la mythique dynastie chinoise Qin. C’est une période fascinante de l’histoire du pays asiatique, avec une ville et un environnement extrêmement avancés pour l’époque, et qui a donné naissance au premier État féodal multiracial. C’est cette dynastie qui a construit la Grande Muraille de Chine et ouvert le commerce avec l’Occident, un détail de l’intrigue qui aura une grande importance dans l’intrigue. C’est un jeu mobile, mais il ressemble à un ‘Assassin’s’ traditionnel, et où beaucoup d’accent a été mis sur l’exploration, l’action et la configuration de nos personnages.

Nexus Assassin’s Creed

La nouveauté de l’après-midi a été un nouvel « Assassin’s » à ajouter à la longue liste de jeux de franchise pour cette année, bien que celui-ci vienne avec la réalité virtuelle intégrée, à jouer sur les lunettes Meta Quest 2. Pour la première fois, nous vivrons également l’aventure à la première personne, et nous récupérons trois assassins de jeu légendaires du passé : Ezio, Kassandra et Connor, unis dans la même histoire qui relie trois époques différentes.

Cette union que l’on n’avait pas vue jusqu’ici dans la série passe par l’intervention de la société Abstergo, qui veut repérer des éléments de l’histoire qui permettront de développer la technologie qui leur permet aujourd’hui de contrôler les esprits. Argument classique des premiers ‘Assassin’s’, et qui n’est pas limité par l’utilisation du casque : les scénarios seront ouverts et les missions pourront être affrontées en toute liberté. UbiSoft promet également une accessibilité pour tous les types de joueurs qui n’a jamais été vue auparavant dans les jeux de réalité virtuelle.

En-tête : UbiSoft

À 45secondes.fr | Ubisoft Forward 2023 : ce sont tous les jeux présentés