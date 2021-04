Uber veut livrer du cannabis à votre porte

Dans le futur, le géant de la grêle et des livraisons à domicile Uber pourrait livrent également du cannabis directement au domicile des utilisateurs. La déclaration vient directement du numéro un de l’entreprise, Dara Khosrowshahi, et même si pour le moment il n’y a pas de plans bien définis à cet égard, il semble que la volonté de l’entreprise d’aller dans ce sens soit forte.

La situation juridique

La raison pour laquelle on ne sait toujours pas si Uber poursuivra la livraison de cannabis à domicile est la paysage juridique fragmenté qui distingue le thème aux États-Unis. D’une part, en fait, dans de nombreux États américains, la vente et la consommation de cannabis à des fins médicales sont désormais autorisées, tandis que dans 16 États, il est également permis de l’utiliser à des fins récréatives; d’autre part, il y a aussi des juridictions où la substance reste illégale à tous égards, comme cela se produit au niveau fédéral. À l’avenir, les choses pourraient encore changer en faveur des partisans de la légalisation: les États qui ont décidé d’admettre totalement ou partiellement la consommation de cannabis sont à la hausse, et le dernier en date est à New York – qui a admis il y a quelques jours à peine l’usage du cannabis à des fins récréatives avec une loi qui permet également la livraison à domicile.

Les mots du PDG

Bref, il n’est pas étonnant qu’Uber explore l’hypothèse d’entrer sur ce type de marché: ce qui manque à l’entreprise pour se lancer sur le terrain avec la livraison à domicile est en fait tout simplement un modification de ces réglementations au niveau fédéral, sur laquelle certains politiciens en poste ont déjà exprimé qu’il veut travailler. Les propos du PDG d’Uber, prononcés lors d’un entretien avec la chaîne américaine CNBC, pointent cette impasse: «Quand la route du cannabis sera claire, quand les lois fédérales entreront en jeu à cet égard, nous envisagerons absolument l’opportunité».

