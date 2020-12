Uber vend sa division de véhicules robotisés alors que la pandémie frappe les revenus de l’entreprise

The Associated Press08 déc.2020 12:26:51 IST

Uber vend sa branche de développement de véhicules autonomes alors que la société de covoiturage diminue après que ses revenus aient été frappés par la pandémie de coronavirus. La société de technologie de véhicules autonomes Aurora acquerra les employés et la technologie derrière le groupe Advanced Technologies d’Uber dans le cadre d’une transaction boursière, ont annoncé lundi les sociétés. Uber investira également 400 millions de dollars dans Aurora et le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, rejoindra le conseil d’administration d’Aurora.

Après la transaction, Aurora vaudra 10 milliards de dollars et Uber détiendra une participation de 26% dans la société, a déclaré Chris Urmson, PDG d’Aurora, dans une interview.

«Notre premier produit sera dans le camionnage et le fret, mais nous sommes impatients de prendre cette formidable équipe que nous avons et d’accélérer cela tout en continuant à travailler sur les véhicules légers et le covoiturage, et nous verrons finalement nos véhicules se déployer sur le réseau Uber. », A déclaré Urmson.

Uber n’aura pas de droits exclusifs en tant que société de covoiturage sur la technologie d’Aurora, mais les deux sociétés auront une «relation privilégiée», a déclaré Urmson.

Uber, basé à San Francisco, perdra une partie critique de son entreprise après que la pandémie ait réduit ses finances en supprimant la demande de trajets partagés. Son chemin vers la rentabilité a souvent été lié à ses projets de déploiement de véhicules autonomes et de réduction du coût élevé de la rémunération des conducteurs.

Les efforts de l’entreprise autour de la technologie de conduite autonome ont été entachés en mars 2018 lorsqu’un de ses véhicules d’essai automatisés frappé et tué une femme, le premier décès impliquant la technologie. Le pilote Uber de secours impliqué dans l’accident était accusé d’homicide par négligence pour avoir été distrait dans les moments avant de frapper mortellement la femme dans la banlieue de Phoenix.

« Il ne fait aucun doute qu’ils ont eu quelques années assez difficiles il y a quelque temps », a déclaré Urmson. «Ce qui a été impressionnant pour moi en rencontrant l’équipe ces derniers temps, c’est tout ce que l’équipe a appris, ainsi que la ténacité et la détermination de l’équipe lorsqu’elle arrive sur le marché de manière réfléchie et sûre.

Gagner la confiance des clients est un facteur important, a déclaré Dan Morgan, vice-président de Synovus Trust Company. «Vous avez un ou deux accidents graves et les gens se disent:« Je ne me lance pas dans ce truc », a-t-il dit.

Aurora, basée à Mountain View, en Californie, est dirigée par d’anciens dirigeants de Google, Tesla et Uber. Aurora a également des partenariats avec le géant de la livraison Amazon et les constructeurs automobiles Hyundai et Kia, entre autres, mais son partenariat avec Uber est sa première relation officielle avec une société de covoiturage.

Cette décision aidera Uber à trouver un chemin plus rapide vers la rentabilité, a déclaré Steven Fox, fondateur et PDG de Fox Advisors. «Il accomplit le meilleur des deux mondes pour eux. Cela leur enlève un gros problème de profit et les maintient stratégiquement bien positionnés lorsqu’ils veulent déplacer des parties de leur réseau pour être autonomes », a-t-il déclaré.

L’accord signifie qu’Uber, basé à San Francisco, confiera un élément clé de son avenir à une startup de 3 ans cofondée et dirigée par l’un des ingénieurs qui ont lancé le travail de pionnier de Google dans les voitures autonomes il y a plus de dix ans. . Urmson était l’une des personnes les plus visibles impliquées dans le projet autrefois secret que Google avait initialement surnommé «Chauffeur» avant qu’il ne soit finalement séparé en une société distincte appelée Waymo. Google et Waymo restent étroitement alignés sous la même société mère, Alphabet.

Chez Google, Urmson a également travaillé sur la technologie des voitures autonomes avec un autre ingénieur de haut niveau, Anthony Levandowski, qui a fait défection chez Uber en 2016, supervise ses premiers efforts pour construire des véhicules robotiques.

Dans le cadre de cet effort, Uber a acheté la startup de Levandowski, Otto, pour 680 millions de dollars. Cet accord s’est rapidement désintégré en scandale après que Waymo a accusé Levandowski d’avoir volé ses secrets commerciaux et de les utiliser pour aider Uber à passer des conducteurs humains aux véhicules autonomes.

Uber a nié les allégations, mais finalement a conclu un règlement de 245 millions de dollars avec Waymo en 2018 après quelques jours de témoignages lors d’un procès très médiatisé à San Francisco. Avant le règlement, l’ancien PDG et co-fondateur d’Uber, Travis Kalanick, a révélé qu’il pensait que la technologie des voitures autonomes de Google constituait une menace existentielle pour Uber lors de son apparition dramatique à la barre des témoins.

Cette peur a poussé Kalanick Uber à ouvrir sa propre division de voitures autonomes, dotée d’experts en robotique de l’Université Carnegie-Mellon ainsi que d’anciens ingénieurs de Google acquis dans le cadre de l’accord avec Levandowski. Uber a finalement renvoyé Levandowski en 2017 et Levandowski a fini par être condamné à 18 mois de prison plus tôt cette année après avoir plaidé coupable d’avoir volé certains des secrets commerciaux de Google avant de quitter l’entreprise en 2016.

