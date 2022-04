Uber et Lyft n’obligent plus les conducteurs ou les passagers à porter des masques

Vous n’avez plus besoin de masque si vous sautez dans un Uber ou un Lyft.

Les sociétés de covoiturage ont annoncé tôt mardi que les masques ne sont plus nécessaires pour les passagers ou les conducteurs, un jour après qu’un juge fédéral a interrompu le mandat de masque du Center for Disease Control and Prevention pour les avions, les trains, les bus et autres transports publics.

Uber a déclaré que sa nouvelle politique est effective à partir de mardi.

« Cependant, le CDC recommande toujours de porter un masque si vous avez certains facteurs de risque personnels et/ou des niveaux de transmission élevés dans votre région », a déclaré la société dans un communiqué de presse. « N’oubliez pas : de nombreuses personnes se sentent encore plus en sécurité en portant un masque en raison de problèmes de santé personnels ou familiaux, alors respectez leurs préférences. Et si jamais vous vous sentez mal à l’aise, vous pouvez toujours annuler le voyage. »

Uber a abandonné son exigence de masque pour les conducteurs et les passagers. Getty Images

L’annonce de Lyft concernant la levée de sa règle de masque est intervenue peu de temps après celle d’Uber.

«Nous savons que tout le monde a des niveaux de confort différents, et quiconque souhaite continuer à porter un masque est encouragé à le faire. Comme toujours, les conducteurs ou les passagers peuvent refuser d’accepter ou d’annuler tout trajet qu’ils ne souhaitent pas effectuer », a déclaré la société, selon CNBC.

La décision de lundi de la juge du tribunal de district américain Kathryn Kimball Mizelle selon laquelle le mandat de masque du CDC était « illégal » a été suivie par les principales compagnies aériennes et Amtrak annonçant qu’elles abandonnaient leurs exigences en matière de masque. Les compagnies aériennes avaient besoin de masques depuis le début de la pandémie en 2020, et l’administration Biden les a rendus obligatoires au début de l’année dernière.

La Transportation Security Administration a annoncé lundi qu’elle n’appliquerait plus le mandat de masque. Les plus grandes compagnies aériennes du pays – United, Delta, Southwest et American – ont déclaré qu’il appartenait désormais aux passagers de décider s’ils voulaient ou non porter un masque.

« Mes enfants m’ont regardé et j’ai souri, et j’étais comme » Merci! « » Porsha Cole, qui était sur l’un des premiers vols après l’annulation du mandat du masque, a déclaré au correspondant de NBC News Miguel Almaguer mardi AUJOURD’HUI. « Nous sommes si heureux ! »

« Nous sommes tous les deux vaccinés, alors vous savez quoi ? Des masques ? C’est fait », a déclaré Brian Lindley, qui voyageait avec sa femme, Michelle.

La nouvelle politique est également venue comme un soulagement pour l’agent de bord Jared Fielding, qui a souvent dû faire la police des batailles entre les personnes qui ne voulaient pas porter de masques et celles qui le faisaient.

« Ce ne sera plus une situation nous contre eux », a déclaré Fielding à Almaguer.

Amtrak a également annoncé que les masques seront facultatifs dans les trains, et la Washington Metropolitan Area Transit Authority dans la capitale nationale a abandonné son mandat. La Metropolitan Transportation Authority de New York, qui comprend le système de métro, exige toujours des masques pour le moment.

Les changements interviennent alors que les cas de Covid ont augmenté dans certaines régions du pays, mais les hospitalisations n’ont pas augmenté à l’échelle nationale.

« Si le CDC perd son pouvoir d’empêcher la propagation de maladies infectieuses entre les États ou d’entrer dans le pays, nous courons tous un grand risque », a déclaré le Dr Richard Besser, ancien directeur par intérim du CDC, à Savannah Guthrie mardi AUJOURD’HUI.

« J’espère donc que cette décision sera contestée car lors de la prochaine pandémie, la prochaine grande crise de santé publique, nous voulons que le CDC soit en mesure de mettre en place des restrictions rationnelles fondées sur la science qui protègent la santé des gens. »