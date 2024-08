UBALDI : Un pionnier du commerce digital

Dans l’univers du commerce en ligne, UBALDI s’impose comme un acteur clé grâce à une présence digitale innovante et multicanale.

Spécialisée dans l’électroménager et l’ameublement, la marque déploie une stratégie numérique qui lui permet de se distinguer et de répondre efficacement aux attentes de ses clients.

Visitez UBALDI sur Rakuten

UBALDI élargit son audience en étant présent sur Rakuten, une plateforme e-commerce de premier plan. Accédez à notre boutique en ligne via Rakuten pour découvrir une large sélection de produits et bénéficier d’offres exclusives tout au long de l’année.

UBALDI à Paris : Nouveau magasin

Dans le cadre de son expansion, UBALDI a récemment ouvert un nouveau magasin à Paris. C’est l’occasion parfaite de peaufiner son réseau national. Nous sommes ravis de témoigner de notre volonté de rester proche de nos clients tout en offrant un service de qualité.

Votre avis sur UBALDI compte : Découvrez Trustpilot

Chez UBALDI, nous mettons un point d’honneur à écouter nos clients, et oui : consulter les retours sur Trustpilot affirme que notre travail la satisfaction client paye. Nous encourageons chacun à partager son expérience et à consulter les avis pour faire des achats en toute sérénité.

Restez connecté avec UBALDI sur les réseaux sociaux

Rejoignez UBALDI sur Facebook pour des mises à jour instantanées, découvrez nos inspirations déco sur Instagram, et connectez-vous avec nous sur LinkedIn pour en savoir plus sur notre entreprise et nos offres d’emploi.

Carrières chez UBALDI : Rejoignez-nous

Envie de rejoindre une équipe dynamique ? UBALDI recrute ! Consultez nos offres d’emploi sur Indeed et participez à l’aventure en contribuant au succès de l’entreprise.

UBALDI : Une expérience client enrichie

UBALDI, c’est bien plus qu’un simple site de vente en ligne. Avec une présence multicanale et une approche centrée sur le client, notre engagement demeure le même : offrir une expérience d’achat complètement inédite, en ligne, comme en magasin. Rejoignez-nous et découvrez l’univers UBALDI.