U2 annonce une édition spéciale du 30e anniversaire de « Achtung Baby »

Foscarini Lampadaire Mite Anniversario LED / Edition spéciale 20ème anniversaire - H 185 cm - Foscarini noir en matériau composite

Lampadaire Foscarini design Noir en Matériau composite. Dimensions : Ø 21 cm x H 185 cm - Câble : L 220 cm. Sorti en 2000, le lampadaire Mite est le premier projet commun de Foscarini et du designer Marc, qui ont depuis enchaîné les succès. Rappelons qu'il avait fallu deux années de recherche et d'expérimentation pour mettre au point le premier lampadaire Mite. Ce luminaire associait pour la première fois au monde de la fibre de verre à un fil de carbone ou de Kevlar. Cette combinaison inédite de matériaux lui a valu le prestigieux prix Compasso d'Oro en 2001. Vingt ans ont passé depuis, et Foscarini a décidé de célébrer cet évènement avec ‘’ Mite Anniversario’’ : une évolution du concept original à travers de nouvelles expérimentations et variations. Mite propose un mélange de matériaux extraordinaire. Un fil de carbone noir s'enroule de façon aléatoire sur toute la hauteur du diffuseur en fibre de verre blanche. L'entrelacement irrégulier de fils donne naissance à un motif fascinant au style presque ethnique. La lumière, la matière et la couleur s'entremêlent créant un effet visuel très fort. Le diffuseur fin et élancé (H 185 cm) exploite la source lumineuse sur toute sa hauteur. Dans la nouvelle version Anniversario, les dimensions du diffuseur sont identiques mais le fil de carbone noir qui le parcourt est beaucoup plus fin et monté sur une spirale plus large qui se rétrécit en convergeant vers la base. La base en métal d’origine a été remplacée dans cette version par une superbe base en marbre noir. La nouvelle finition mate apporte une dimension élégante au lampadaire. Côté technique, la partie éclairage a été amélioré en appliquant les dernières innovations dans le secteur LED. Un nouveau système de panneau LED offre une plus large répartition de la lumière dans l’environnement et un éclairage complet du diffuseur afin d’accroître l'efficacité tou en diminuant la consommation.