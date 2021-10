Tyson Fury a payé 200 € pour relâcher deux homards dans la mer

Une fois assis, le serveur s’est approché et lui a proposé un choix de deux homards – bizarrement nommés Lionel Messi et Cristiano Ronaldo – pour le dîner, mais Tyson a refusé l’offre en disant : « Pas de chance, je n’aime pas les fruits de mer. »

Fury a ensuite demandé le prix et a déclaré: « Enlevez les élastiques de leurs nageoires et je vais les libérer dans la mer. Je vais vous donner les 200 €. »

Bien qu’il doutait initialement de l’offre, le serveur a finalement cédé et a aidé le Gypsy King à faire exactement cela, les deux se promenant ensemble sur la plage et jetant les crustacés dans l’océan.

« Il était vivant et il allait être brûlé vif et je ne voulais pas les brûler », a déclaré Tyson après l’incident.

« Je n’aime pas tuer les animaux. Ce n’est pas souvent qu’on peut faire quelque chose de bien dans la vie et aujourd’hui, c’était une bonne action et cela ne m’a coûté que 200 €. »

« Quand vous devenez célèbre et que vous vous retrouvez dans les médias et que vous êtes une icône publique, votre vie ne vous appartient plus et c’est une chose difficile à gérer.