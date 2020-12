Tyrese et sa femme Samantha annoncent leur divorce après 4 ans de mariage: rapport

Alors que la nouvelle de son Range Rover volé – puis retourné – a commencé à circuler, Tyrese Gibson a partagé sur son Instagram que lui et sa femme, Samantha Gibson, avaient décidé de mettre fin à leur mariage. La Saint-Valentin aurait marqué le quatrième anniversaire de mariage du couple, mais à seulement deux mois de leur jour de célébration, Tyrese et Samantha ont publié la même annonce sur leur rupture sur leurs pages Instagram respectives.

« Après beaucoup de réflexion, de considération et de prière, nous avons malheureusement pris la décision difficile de nous séparer et de divorcer officiellement », indique le communiqué. « Notre intention est de rester les meilleurs amis et coparents forts. Nous nous sentons incroyablement bénis de nous être rencontrés et profondément reconnaissants pour les 4 années que nous sommes mariés l’un à l’autre … Nous avons vraiment tellement d’amour et de respect pour chacun Nous avons tous les deux énormément grandi au sein de cette relation; nous avons partagé tant de beaux souvenirs et moments, et nous avons également hâte de voir le futur incroyable que nous avons devant nous individuellement. «

Tyrese n’a pas fini de partager ses pensées sur son amour pour sa femme et a non seulement commenté son annonce, mais a publié un autre message sur sa page avec le même message. D’après le texte, il semble que l’acteur espère que lui et sa femme pourront se réconcilier à l’avenir.

«Mon cœur est si plein parce que vous m’avez béni avec 5 ans de magie… Samantha Gibson, je vous dois tout», a écrit Tyrese. « Je suis un meilleur homme de Dieu, ami et père à cause de vous … Je prie pour que nous laissions la porte ouverte parce que le Dieu que nous servons est un chasseur de montagnes et ne peut échapper à aucun chemin. » Lisez ses articles à la fois déchirants et réconfortants ci-dessous.