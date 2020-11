Tyreek Hill explose pour 269 verges et 3 touchés dans des godets gagnants

Tyreek Hill a explosé pour 269 verges et 3 touchés contre les Bucs, dimanche.

Le receveur large des Chiefs de Kansas City, Tyreek Hill, a organisé l’un des meilleurs matchs de réception de l’histoire de la NFL contre les Buccaneers de Tampa Bay, dimanche, enregistrant 269 verges et 3 touchés. Les Bucs sont sortis des portes avec une couverture unique sur Hill, ce dont il a profité, dominant le premier quart-temps. « Ça fait du bien, mais j’ai encore beaucoup de travail à faire », a déclaré Hill après la victoire 27-24 de l’équipe. « Je cherche toujours à m’améliorer. Hill mène actuellement la NFL avec 1021 verges et 13 touchés en réception. « Je ne pense pas que c’était nécessairement [about] un match », a déclaré Mahomes. « C’était une couverture masculine sans personne au-dessus. Nous ne comprenons pas beaucoup, surtout avec [Hill] et sa capacité, et chaque fois que nous le faisons, nous essayons d’en profiter. » Dimanche était le cinquième match en carrière de Mahomes avec plus de 400 verges par la passe. « Nous pensons qu’il est un assez bon match avec n’importe qui », a déclaré l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid. « Il est fort, rapide et rapide et le quart-arrière lui fait confiance. « Je le mettrais contre n’importe qui. Il a fait ça toute l’année. » Les Chiefs ont maintenant une fiche de 10-1, au sommet de l’AFC West et à égalité pour le plus de victoires dans la NFL avec les Steelers de Pittsburgh. [Via]