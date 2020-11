Tyra Banks fait l’éloge de Nicki Minaj alors qu’elle est habillée en rappeur: « Elle est incroyable »

La mannequin a enfilé une perruque rose alors qu’elle disait aux fans qu’ils devraient incarner le « umph » de Nicki.

Après l’hébergement Danser avec les étoiles, Tyra Banks souhaitait passer un moment de motivation avec ses fans de TikTok. L’ancienne mannequin a refait surface sur les écrans de télévision en tant qu’animatrice de la populaire série Twinkle-Toes, et elle a utilisé l’une de leurs soirées à thème pour faire l’éloge de Nicki Minaj. Dans une courte vidéo partagée sur sa page TikTok, Tyra a expliqué pourquoi les gens doivent utiliser le Reine le rappeur en tant que personne à admirer quand ils se sentent mal à l’aise.



Kevin Winter / Employé / Getty Images

« Dancing With The Stars. Ce soir, le thème était les icônes de la musique et j’ai incarné J. Lo, lui ai rendu hommage, ainsi que Nicki Minaj », a déclaré Banks, qui portait une perruque rose. « Cela m’a fait penser, comme, parfois, nous nous sentons merdiques. Nous ne nous sentons pas bien. Et parfois nous ne nous sentons pas bien parce que nous sommes formidables et les gens sont menacés par cela. Et je pense à des interprètes merveilleux comme Nicki Minaj . Elle est incroyable. Elle est fantastique. Et elle ne s’excuse pas. Alors, canalisez une partie de ce Nicki [umph] la prochaine fois, vous ne vous sentez pas si bien. Parfois, les gens sont menacés par la grandeur et ils reconnaissent mieux à quel point vous êtes grand. «

Barbz s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager des images de Tyra en tant que Nicki et a déclaré que cela renforçait encore le statut d ‘«icône» du rappeur. Découvrez Tyra Banks ci-dessous.