Tyler Perry espère faire chanter le public avec Sister Act 3

La suite de la comédie Sister Act 3 est actuellement en développement chez Disney +, le troisième volet de la série devant ramener Whoopi Goldberg en vedette. Également à bord pour aider à développer le projet est Tyler Perry, qui sert en tant que producteur. Dans une nouvelle interview avec THR, Perry a fait le point sur les progrès de Sœur Acte 3, révélant que le script est toujours en préparation, mais il est ravi de diffuser le film auprès des masses dès que possible.

« Le script est en cours d’écriture, et je suis le producteur dessus – pas le réalisateur. Nous avons fait appel à un réalisateur incroyable [Tim Federle] et Whoopi est vraiment excité. Je pense que c’est exactement ce dont le pays a besoin. Nous avons besoin de ce moment de bien-être dans les films où vous dites : « Oh mon Dieu, je suis parti en chantant. » C’est mon espoir. »

Comme noté par Tyler Perry, Sœur Acte III sera réalisé par Tim Federle, qui a co-écrit Ferdinand et créé Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série pour Disney+. Le mois dernier, il a été rapporté que Madhuri Shekar (Les Nevers) avait embarqué sur le projet pour écrire le scénario. Whoopi Goldberg est également producteur de la suite aux côtés de Tyler Perry. Après l’annonce officielle du film, Goldberg a déclaré sur Le spectacle tardif que tout le monde fait ces nouvelles séquelles d’héritage ces jours-ci, et elle « a pensé que ces nonnes méritaient d’avoir une autre tournée ».

Les détails complets de l’intrigue n’ont pas été révélés, et il n’est pas clair quels autres membres de la distribution de la série, bien que Goldberg ait taquiné que certains des anciens enfants acteurs qui sont apparus dans Sister Act 2: Retour à l’habitude peut apparaître. L’année dernière, elle a expliqué sur Le Late Late Show avec James Corden que son objectif était de faire revenir autant de stars originales des deux premiers films que possible pour Sœur Acte 3. À l’époque, le film n’avait pas été officiellement annoncé, bien que cela soit intervenu peu de temps après lors de la journée des investisseurs de Disney.

« Parce que pendant longtemps ils n’arrêtaient pas de dire que personne ne voulait voir [another Sister Act movie], » Whoopi Goldberg mentionné. « Et puis, tout récemment, il s’est avéré que ce n’était peut-être pas vrai. Les gens voudront peut-être le voir. Nous travaillons donc avec diligence pour essayer de trouver un moyen de rassembler le gang et de revenir. «

L’original Loi sur la soeur, écrit par Paul Rudnick et dirigé par Emile Ardolino, est sorti en 1992. Il met en vedette Whoopi Goldberg dans l’un de ses rôles les plus mémorables en tant que chanteuse de salon forcée de rejoindre un couvent lorsqu’elle est placée sous protection des témoins. Parce que ce fut un énorme succès au box-office, il a été suivi d’une suite, Sister Act 2: Retour à l’habitude, en 1993. Le film était bien en deçà des attentes au moment de sa sortie, mais de nombreux fans le regardent avec nostalgie ces jours-ci.

Une date de sortie officielle n’a pas encore été fixée pour Sœur Acte 3, mais il est prévu que le film sorte sur Disney+. Vous pouvez consulter l’interview complète de Tyler Perry, où il s’adresse Sœur Acte 3 avec ses autres projets, au Hollywood Reporter.

Sujets : Loi sur les sœurs