Tyler Joseph de Twenty One Pilots dit qu’il n’est pas raciste à la suite de la controverse BLM

Tyler Joseph a fait face à des réactions négatives après avoir plaisanté sur le fait de ne pas utiliser sa plate-forme pour parler en faveur de Black Lives Matter.

Le chanteur de Twenty One Pilots, Tyler Joseph, s’est publiquement excusé pour son silence sur Black Lives Matter et ses blagues controversées.

Plus tôt cette année (3 septembre), Tyler Joseph a été critiqué après avoir publié une série de photos de lui portant une paire de baskets à plateforme, à côté de la légende: «Vous n’arrêtez pas de me demander d’utiliser mes plateformes. C’est bon de dépoussiérer ces mauvais garçons. de. » Le tweet semblait être une blague sur les fans de TØP demandant à plusieurs reprises à Tyler d’utiliser sa plate-forme pour s’exprimer sur des questions importantes.

Tyler s’est excusé peu de temps après, mais il est maintenant amené à Twitch pour parler longuement de la façon dont il est désolé pour ses actions.



Tyler Joseph de Twenty One Pilots dit qu’il n’est pas raciste suite à la controverse sur Black Lives Matter. Photo: Amy Sussman / pour KROQ, @tylerjoseph via Twitch

Cette semaine (8 décembre), Tyler a déclaré: « C’était mal et je n’aurais pas dû le faire. Je vois maintenant comment j’aurais pu blesser certaines personnes, et cela a blessé des gens. J’aurais aimé pouvoir le reprendre, mais je Je ne peux pas et je suis vraiment désolé. J’espère que vous pouvez me pardonner. Je sais que certaines personnes auront l’impression que ce n’est pas suffisant pour s’excuser et je le comprends. «

Tyler a ensuite poursuivi: « Ce que je veux faire, c’est éclaircir quelque chose, dans l’espoir que cela se produise moins. Je sais que je ne suis pas une personne raciste, je le sais de moi-même. Pas seulement à cause des mots que je dis mais aussi à cause de mes actions ».

Il a également révélé qu’il avait créé une organisation à but non lucratif qui aide les «défavorisés» il y a cinq ans.

Tyler a terminé la vidéo en disant: « Je veux que vous sachiez que je suis un allié, un défenseur et un partisan de la vie noire d’une manière que vous ne saurez peut-être jamais. Je ne parle pas de cela comme d’une excuse pour ce que j’ai fait, dit et tweeté. Je reviens toujours et je sais que j’avais tort, je n’aurais pas dû le faire et je suis désolé.

