Tyler Hoechlin veut jouer Superman « depuis longtemps »

La série CW « Superman & Lois » touche à la fin de sa première saison et son protagoniste, Tyler Hoechlin, est très clair qu’il veut continuer à jouer le « Last Son of Krypton » pendant longtemps, après avoir partagé quelques mots sur sa préparation pour le personnage dans une récente interview.

Hoechlin a souligné qu’il ne s’était jamais vraiment vu jouer Superman, mais en raison du travail acharné pour rester en forme, il souhaite continuer comme ça. « Je dis toujours que ce n’est pas le rôle que j’envisage pour moi, mais je pense que c’est peut-être la raison pour laquelle je suis capable de l’interpréter comme je le fais », a déclaré l’acteur dans un entretien avec Men’s Health.

« Cela a été très amusant et heureusement, cela a fonctionné. J’ai grandi avec l’idée de jouer à Batman et je pense que si je jouais à Batman, j’en serais très conscient. Cela aide donc dans le sens où, pour une raison quelconque, ce n’était pas dans mon esprit et cela m’a permis d’accepter plus facilement le rôle », a déclaré Hoechlin.

Tyler Hoechlin a également évoqué la préparation physique pour bien incarner Superman, assurant qu’il s’agit d’un aspect important du personnage qu’il cherche à conserver longtemps. « Ce n’est pas un film, ce n’est pas une préparation de quelques mois et un court tournage et nous avons terminé. Nous tournons depuis dix mois et l’année suivante ce sera au moins sept et ce sera une chose annuelle », a-t-il déclaré.

Tyler Hoechlin a commencé son interprétation de Superman dans la série CW « Supergirl », répétant plus tard son travail dans d’autres séries Arrowverse telles que « The Flash » ou « Batwoman », gagnant l’appréciation des fans de DC Comics pour la proximité de son personnage avec le classique image de « l’homme d’acier ».

« Superman & Lois » a déjà au moins une deuxième saison assurée, dont la première est prévue pour le milieu de 2022. La première saison de la série a encore deux épisodes en attente, dont la première est prévue pour 10 jours et le 17 août.