Tyler Hoechlin parle de la préparation de « Superman & Lois »

Après sa récente première en Le CW, « Superman et Lois« A prouvé être un énorme succès auprès des fans de Bandes dessinées DC et les fans de l’univers narratif composé des séries du réseau qui adaptent certains de ses personnages. Bien qu’il s’agisse de sa première série solo, ce n’est pas la première fois que Tyler Hoechlin interprète le « Homme d’acier».

Le personnage aurait eu une série d’apparitions spéciales dans la série de « Super Girl», Bien que quelques ajustements aient dû être faits pour son histoire solo. L’un d’eux le positionnait comme le père de deux adolescents, ce qui sera un facteur important dans l’intrigue.

Le monde de Superman a reçu un fort choc après les événements survenus en « Crise sur une terre infinie«Au début de l’année dernière, quelque chose que Hoechlin a pris comme base pour rester en phase avec les auteurs de la série et aller aux mêmes bandes dessinées qu’ils prendraient comme base pour construire cette histoire.

« J’ai contacté Todd Helbing, notre showrunner et qui est génial, et je lui ai demandé ‘Vous cherchez quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui les traîne? Et j’ai eu quelques copies qu’il avait et il a dit ‘Jetez un œil à ça’, et je me suis donc suffisamment immergé pour le ressentir et avoir un sens », a commenté l’acteur. Comicbook.com.

Il assure qu’il voulait avoir suffisamment de contexte pour pouvoir séparer la première version de Superman qui a interprété avec cette nouvelle vision de la série, qui lui a permis de se rapprocher de la véritable intention derrière cette série sans perdre le fil de son interprétation.

Jusqu’au moment Hoechlin Cela éviterait de donner des informations sur les scénaristes ou les arcs d’histoire avec lesquels il a été inspiré pour éviter de donner des indices sur ce que la série pourrait avoir en réserve pour l’avenir, les fans devront donc attendre de continuer à regarder la série pour le savoir.

L’épisode pilote de « Superman et Lois”Juste créé mardi dernier. Bien que la série comportera des scènes d’action rapides, son histoire se concentrera sur la vie sentimentale de Clark Kent Oui Lois, qui doivent maintenant concilier leurs carrières respectives avec leurs responsabilités de parents.