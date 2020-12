Tyla Yaweh tape Gunna et Wiz Khalifa pour le single « All The Smoke »

Vous devrez attendre encore quelques semaines pour voir le clip officiel de « All The Smoke », mais Tyla Yaweh a donné à ses fans un aperçu de ce à quoi ils peuvent s’attendre. Sur sa page Instagram, Tyla a partagé des clips du visuel sur son single assisté de Gunna et Wiz Khalifa juste avant de laisser officiellement tomber la piste mélodique vendredi 18 décembre. Les paroles du single produit par Hitmaka complètent la pochette de la chanson alors que les trois artistes abordent des sujets liés à la vie rapide: les articles de luxe, les femmes et les voitures.

Pendant ce temps, Tyla Yaweh se prépare régulièrement à la sortie de son premier album studio, c. Il est rapporté que le projet devrait sortir au début de l’année prochaine, nous vous tiendrons donc au courant à mesure que le temps approche. Découvrez « All The Smoke » de Tyla Yaweh ft. Gunna et Wiz Khalifa et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Ouais, dans une Porsche, ouais, ‘ventador, ouais

Elle voudra peut-être monter mais il vaut mieux être une étrangère, ouais

Fais le rugir, ouais, ouais

Dit que son ex était un joker, pas de portes verrouillées

Takin ‘ce que tu veux de moi

Dites-lui « B * tch, rejette-le comme si tout était à toi »