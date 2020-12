Tyga s’associe à DJ Drama pour sortir la mixtape «Well Done Fever» Ft. DJ a choisi

Dix ans après que Tyga et DJ Drama aient introduit le Bien joué série, ils reviennent avec le cinquième versement: Fièvre bien faite. Tyga a illuminé le jour de Noël en ajoutant son nom à la longue liste de sorties le 25 décembre, et son offre est une mixtape de 10 pistes avec une seule fonctionnalité de DJ Chose. C’était en 2013 lorsque Tyga partageait Bien fait 4, et il ne voulait pas clôturer 2020 sans donner à ses fans quelques pistes sur lesquelles se tourner le soir du Nouvel An.

Fièvre bien faite accueille des rythmes familiers de «For The Night» de Pop Smoke, «Tyler Herro» de Jack Harlow, «Said Sum» de Moneybagg Yo et «We Paid» de 42 Dugg et Lil Baby – pour n’en nommer que quelques-uns. Diffusez le cadeau de Noël de Tyga et dites-nous ce que vous pensez de la dernière Bien joué mixtape.

Tracklist

1. Pour la nuit

2. Étranger

3. Bopp

4. Dit Sumn

5. Nigo N Beverly Hills

6. Whoopty

7. Nous avons payé

8. Anticorps

9. Tyler Hero

10. Let Me Find Out ft. DJ Chose