Ty Pennington et Kellee Merrell se marient ! Voir son look de mariage blazer

Ty Pennington et Kellee Merrell se sont mariés !

La star actuelle de HGTV a annoncé la nouvelle passionnante le dimanche 28 novembre sur Instagram. Pennington, mieux connu pour son travail sur « Trading Spaces » et en tant qu’hôte de « Extreme Makeover: Home Edition », a publié une photo de leur grand jour, partageant une photo du couple se souriant alors qu’ils posaient devant un blanc cabriolet d’époque. (La magnifique photo a été prise par Three Lines Creative.)

L’homme de 57 ans portait un costume gris foncé associé à une chemise blanche. Pennington a choisi de laisser les boutons supérieurs défaits, abandonnant une cravate pour un look plus décontracté.

Merrell, 33 ans, portait une longue robe blanche simple associée à un blazer blanc Veronica Beard superposé sur le dessus. Elle portait ses cheveux en boucles lâches avec un long voile épinglé à l’arrière de sa tête, terminant le look avec un magnifique bouquet de fleurs blanches.

« Nous l’avons fait « , a écrit Pennington en légende du message.

Les jeunes mariés ont été comblés d’amour et de vœux dans les commentaires des publications de Pennington par les fans et les collègues.

« Anciens espaces de négociation », concepteur Vern Yip a commenté, « Félicitations !!!! Je vous souhaite à tous les deux une vie de plus d’amour, de joie et de rire que vous ne pouvez en supporter !!! »

Genevieve Gorder, une autre créatrice originale de l’émission à succès TLC, a écrit : « YESSSSSSSSSSSS !! Je souris avec chaque partie de moi. Félicitations à vous deux !! »

« Wowza ! Eh bien, n’avez-vous pas tous les deux l’air absolument géniaux !! » Darren Keefe, star du redémarrage de « Extreme Makeover: Home Edition », a écrit. « Tellement heureux pour vous !! Toutes nos félicitations!!!! »

La co-vedette de « Battle on the Beach » de Pennington, Taniya Nayak, a également laissé une note de félicitations au couple, écrivant : « ahhhhh !!! Omg ça me fait tellement plaisir !!! Félicitations et beaucoup d’amour à vous deux !! »

Les gens ont rapporté que le couple s’était marié lors d’une cérémonie intime avec huit invités à Savannah, en Géorgie. La réception a eu lieu dans la maison du 19ème siècle que le couple restaure ensemble, qui est actuellement à mi-rénovation.

Pennington a annoncé le 28 juillet que lui et Merrell s’étaient fiancés. L’ancienne star de « Trading Spaces » a partagé la nouvelle avec ses fans sur Instagram, en publiant une photo de la main de sa fiancée d’alors portant la magnifique bague de fiançailles taille poire.

« C’est le ‘oui’ pour moi… », a-t-il légendé le post.

Deux jours après avoir annoncé leur étape passionnante en tant que couple, Pennington a partagé une autre publication sur Instagram pour remercier les fans pour leur soutien. La star de « Extreme Makeover: Home Edition » a posté un selfie des deux ensemble où il a donné sa meilleure impression de « Zoolander » pour la caméra tandis que Merrell souriait en arrière-plan.

« Je voulais juste vous remercier pour tout l’amour et les gentils messages concernant nos fiançailles », a-t-il écrit. « Nous ressentons l’amour ! Kellee déteste qu’on la prenne en photo, alors nous pratiquons notre meilleur « acier bleu » pour le mariage…. clairement le sien a besoin de travail (elle n’a pas suivi mes cours).”

Le couple s’était rencontré il y a plus de dix ans en 2010 alors qu’il tournait une émission télévisée à Toronto. Au fil des ans, ils sont restés connectés grâce à des amis communs. Début 2020, ils se sont reconnectés et ont pris la décision de se mettre en quarantaine pendant la pandémie. C’est alors que leur relation a commencé à s’épanouir.

Pendant leur temps en couple, Pennington a partagé une poignée de photos sur son flux de Merrell. Pour célébrer Pâques en avril, il a partagé une photo sur Instagram du couple souriant alors qu’ils posaient dans une douce étreinte. Le mois suivant, il a pris une photo des deux sur la plage lors d’une célébration pour le week-end d’anniversaire de son ami. Plus récemment, il a partagé une photo de leur costume de couple pour Halloween, incarnant Todd et Margo de « National Lampoon’s Christmas Vacation ».