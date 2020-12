Ty Lue dit que Kawhi Leonard jouera un rôle de Michael Jordan dans l’attaque des Clippers

Ty Lue a comparé Kawhi Leonard à Michael Jordan et Kobe Bryant pour expliquer comment il dirigera l’attaque de l’équipe.

Le nouvel entraîneur-chef des Clippers, Ty Lue, a déclaré qu’il mettra en œuvre l’attaquant vedette Kawhi Leonard dans l’attaque dans un style similaire aux légendes de la NBA Kobe Bryant et Michael Jordan, en exécutant une attaque triangulaire. Gregory Shamus / « Nous avons réalisé deux ou trois sets du triangle et avons laissé Kawhi jouer dans ces espaces où Kobe et Jordan ont également joué à ces endroits », a déclaré Lue. « [Leonard] aime ces deux joueurs. Il respecte vraiment et admire ces gars-là, alors nous essayons juste de le mettre en position [to succeed]. J’ai pu jouer avec ces deux gars, mais j’ai aussi joué dans le triangle, donc j’essayais juste de lui apprendre cela ainsi que d’enseigner à notre équipe. « Lue a joué pour l’entraîneur-chef emblématique des Lakers Phil Jackson de 1998 à 2001, où il a appris à diriger l’offensive triangulaire. « Je pense que c’est un art perdu », a déclaré Lue à propos du match de milieu de gamme, qui est souligné dans son style offensif. «Je suis fermement convaincu: ‘pourquoi ne pas travailler sur les équipes qui abandonnent?’ Chaque équipe veut abandonner le coup de milieu de gamme, les 2 de milieu de gamme, et pourquoi pas continuer à travailler sur les tirs que les équipes abandonnent. ESPN Stats and Info rapporte que Leonard a remporté le quatrième plus grand nombre de tentatives de milieu de gamme (325) et a tiré 42,8% sur ces tirs au cours de la saison 2019-2020. La saison régulière des Clippers débutera le 22 décembre contre leurs rivaux du centre-ville, les Lakers. [Via]