Ty Dolla € ign taquine l’album de Post Malone Collab

Ty Dolla € ign dit qu’il a quelque chose en préparation avec Post Malone.

Ty Dolla € ign et Post Malone ont une formule à succès, remportant l’or plusieurs fois avec « Spicy » et « Psycho ». On dirait qu’ils pourraient envisager un album collaboratif complet dans le futur, vraisemblablement rempli de succès, car dans une nouvelle interview avec le magazine coréen HiphopLE, la star a révélé qu’ils avaient quelque chose de grand dans les travaux. Parlant de son MihTy collaboration avec Jeremih, qui lutte actuellement contre le COVID-19 à l’USI, Ty a présenté la perspective d’une sortie de mixtape complète avec Post Malone.

« Qui sait si je pourrais le refaire », dit Ty à propos de la sortie éventuelle d’un autre album collaboratif. « Mais je suis sûr que c’est possible. L’album de Posty et Ty Dolla € ign arrive bientôt. »

Il a ri après avoir fait la révélation mais, à la fin de la journée, quelque chose doit se passer s’il est même assez à l’aise pour faire la blague. Pourrait-on voir un album complet de Ty Dolla € ign et Post Malone? Ou était-ce juste un stratagème pour garder les fans enfermés pour ses prochaines sorties?



Theo Wargo / Getty Images

En plus de sa dernière interview, Ty a honoré la scène de Tiny Desk pour chanter certaines de ses chansons préférées de son nouvel album, Avec Ty Dolla € ign, ainsi que quelques autres classiques. Regardez sa performance ici.

