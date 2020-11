TXT traite les réalités du coronavirus dans le nouveau clip vidéo «  We Lost The Summer  »

Le 26 octobre, le groupe K-pop Tomorrow X Together a sorti son EP minisode1: Heure bleue. Le PE suit les membres Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun et Huening Kai alors qu’ils racontent l’histoire d’adolescents naviguant dans leur nouvelle réalité avec la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le 12 novembre à 10 h HNE et le 13 novembre à minuit KST, TXT a publié un clip vidéo pour la chanson «We Lost The Summer».

Le « minisode1: Blue Hour » de TXT a cinq titres

minisode1: Heure bleue est un EP et comprend cinq chansons: «Ghosting», «5 시 53 분 의 하늘 에서 발견 한 너와 나 (Blue Hour)», «날씨 를 잃어 버렸어 (We Lost The Summer)», «Wishlist» et «하굣길 (Chemin du retour). » « Blue Hour » est le premier single de l’album, et le groupe a sorti un clip vidéo pour la chanson lorsque l’album est sorti.

L’EP suit celui de TXT Le chapitre de rêve série d’albums, qu’ils ont conclu en mai 2020. En raison de la pandémie sans précédent, minisode1: Heure bleue sera un seul EP avant que TXT ne passe à sa prochaine série d’albums.

Pour l’album, les membres du groupe ont participé à l’écriture de certains morceaux. Soobin a écrit «Ghosting», Yeonjun et Huening Kai ont travaillé ensemble sur «Wishlist», et Taehyun a travaillé sur les deux morceaux avec les membres.

Le clip vidéo ‘We Lost The Summer’

«We Lost The Summer» est une chanson particulièrement poignante sur minisode1: Heure bleue. La piste se concentre sur le sentiment de perte ressenti par les adolescents lorsque leur vie quotidienne a changé à cause du coronavirus. La chanson a été influencée par la chanson «Arcade» de Han’s Band qui parle de la crise financière de la Corée à la fin des années 1990.

Au début du clip vidéo «We Lost The Summer», les membres prennent des photos entre eux sur un téléphone portable. Alors qu’ils prennent des photos ensemble, une alerte sur le coronavirus apparaît. Dans les scènes suivantes, les membres communiquent virtuellement mais séparément alors qu’ils tentent de poursuivre leur vie.

«Parce que nous avons perdu l’été / Quand nous nous sommes perdus / Rendez-moi ma saison / Oh, tout est parti / Hiver sans fin / Maintenant tu me manques juste / Rends-nous nous-mêmes / Oh, tout est parti / Nous avons perdu l’été / Un jour ou deux, une semaine, un mois, un an / Marcher seul sur place, aller nulle part », chante le groupe.

Bien que la chanson soit optimiste, les paroles et la performance de TXT dans le clip vidéo envoient un message de nostalgie pour le jour où la pandémie sera terminée. Même si TXT offre une voix aux adolescents du monde entier, les personnes de tout âge peuvent trouver un lien avec le message «Nous avons perdu l’été».

Ce que les fans pensent du nouveau clip de TXT

Après la sortie du clip vidéo, les fans ont écrit sur les réseaux sociaux à quel point le clip vidéo « We Lost The Summer » les avait touchés.

«Pour une raison quelconque, ce mv et cette chanson (ensemble) ont frappé plus fort que littéralement tout autre artiste de chanson lié à la quarantaine / covid a publié récemment … quelque chose à propos des couleurs vives et du message paradoxalement désespéré de la chanson me rend incroyablement triste », A écrit un fan sur Reddit.

«Je savais ce que signifiaient les paroles avant de regarder ça, mais il y a quelque chose à lire dans les sous-titres, puis à les regarder porter des masques, zoomer et des trucs qui me faisaient pleurer…», a écrit un autre utilisateur de Reddit.