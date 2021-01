Two Point Hospital: Jumbo Edition regroupe tout sous un même toit sur PS4

En ce qui concerne les simulations de gestion sur PlayStation 4, Two Point Hospital est sûrement l’un des meilleurs. C’est une réinvention moderne de jeux comme Theme Hospital, qui vous charge du bon fonctionnement de divers centres médicaux. Nous évaluons vraiment la version de base, mais que faire si vous recherchez un package plus robuste? Two Point Hospital: Jumbo Edition est exactement ce que le médecin a ordonné.

Cette nouvelle version du jeu arrive sur PS4 physiquement et numériquement le 5 mars 2021. Parallèlement à l’ensemble d’étapes de base, Jumbo Edition comprend les quatre packs d’extension ainsi que deux packs d’objets, vous donnant beaucoup plus à voir et à faire. Chaque extension – Bigfoot, Pebberley Island, Close Encounters et Off the Grid – apporte de nouveaux environnements, maladies et fonctionnalités de jeu uniques à la table. Les packs d’objets, quant à eux, vous offrent des dizaines de pièces supplémentaires pour décorer vos hôpitaux.

Si vous possédez déjà le jeu de base sur PS4, les extensions seront disponibles à l’achat séparément, bien que leur montant soit incertain pour le moment. Jouerez-vous à Two Point Hospital: Jumbo Edition en mars? Appelez malade dans la section commentaires ci-dessous.