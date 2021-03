Two Point Hospital: Jumbo Edition maintenant disponible sur les consoles

Two Point Studios et SEGA ont publié Two Point Hospital: Édition Jumbo sur consoles. Le jeu est un ensemble géant contenant le jeu de base, des extensions et plus encore.

Two Point Hospital: Édition Jumbo est un énorme paquet contenant le jeu de base, quatre extensions et deux packs d’objets. Ce n’est pas une édition complète du jeu mais idéal pour ceux qui veulent commencer à jouer mais ne savent pas par où commencer.

Au total, il y a 27 hôpitaux à apprécier, 189 maladies à guérir, ainsi que de nombreux articles pour décorer les hôpitaux des joueurs. L’édition Jumbo comprend de nouvelles zones dans le comté de Two Point, y compris des extraterrestres ou aidant le maire à réussir sur le plan écologique.

Une nouvelle bande-annonce présente tout ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre Two Point Hospital: Édition Jumbo. La liste complète du contenu inclus est maintenant disponible sur le site officiel Hôpital Two Point site Internet. La liste contient Hôpital Two Point: Bigfoot, Hôpital Two Point: Pebberley Island, Two Point Hospital: rencontres rapprochées, Hôpital Two Point: Off the Grid, Pack d’objets rétro et Pack d’objets d’exposition.

Bigfoot tourne autour de la région hivernale de Point Mountains. Bartholomew F. Yeti, qui est bien connu dans la ville, réclame de meilleurs soins de santé. Les nouvelles maladies comprennent l’épaule froide, la grippe barde et les aurores boréales.

Île de Pebberly se déroule dans Pebberley Reef dans le pays inexploré dans Overgrowth into the Topless Mountain. Les joueurs tenteront de percer le secret perdu de la jeunesse éternelle.

Rencontres rapprochées fait naître des rumeurs sur des extraterrestres et d’autres événements hors de ce monde. Les joueurs doivent faire face à des complots, des installations secrètes et de nouvelles maladies telles que Science Friction et Manque d’humanité.

Quiconque aime les thèmes plus naturels trouvera de nouveaux mécanismes de jeu dans Hors du réseau. Il y a une nouvelle éco-ville à explorer avec le jardinage, mais avec de nouvelles maladies comme Root Snoot ou Green Fingers.

Le pack d’objets rétro contient 26 objets rétro et vintage, tandis que le pack d’objets d’exposition contient des œuvres d’art, des sculptures et plus encore.

Une mise à jour gratuite arrive également sur les consoles qui ne nécessitent pas le Édition Jumbo. Les joueurs auront accès à des modèles de salle, où ils pourront créer une chambre dans un hôpital puis la transférer dans un autre. Remix 1 et 2 ont des recréations numériques d’emplacements existants. La mise à jour comportera également des corrections de bogues et d’autres améliorations.

Two Point Hospital: Édition Jumbo est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox Un, et le Nintendo Changer.