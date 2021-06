Two Point Campus officiellement annoncé, à venir l’année prochaine sur PS5, PS4

Two Point Campus, la suite de l’excellent Two Point Hospital, a été officiellement annoncé par SEGA. Malheureusement, la surprise a été gâchée par une grosse fuite sur le site du Microsoft Store, mais la simulation de gestion loufoque a maintenant été officialisée.

Si vous avez manqué les nouvelles du mois dernier, Two Point Campus vous charge de créer des institutions académiques, offrant les environnements idéaux pour les étudiants numériques. Vous devrez planifier les terrains de votre campus, les bâtiments, les dortoirs et plus encore, en embauchant des enseignants pour éduquer les élèves sur toutes sortes de sujets stupides. Comme avec Two Point Hospital, son sens de l’humour signifie que vos élèves apprendront la cuisine en gastronomie, les joutes à la Knight School et bien plus encore. Vous devrez également satisfaire les élèves en leur proposant des activités parascolaires et en veillant à ce que leurs désirs et leurs besoins soient pris en compte.

S’il ressemble à son prédécesseur, cette simulation de gestion sera un délice. Le jeu se dirige vers PC et consoles en 2022, et nous sommes impatients de nous inscrire. Retournerez-vous à l’école avec Two Point Campus ? Levez la main dans la section commentaires ci-dessous.