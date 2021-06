Two Point Campus est officiel. On le verra tout au long de 2022

Des créateurs de Two Point Hospital vient un nouveau jeu de gestion, cette fois universitaire. Two Point Campus est officiel.

Comme toujours, l’annonce avait déjà fait couler beaucoup d’encre il y a quelques jours, mais c’est lors de l’événement Summer Game Fest que sa bande-annonce a été diffusée. Two Point Campus est officiel, et arrivera tout au long de 2022.

Le studio Two Point est au top de ses jeux de gestion. Après le succès de Two Point Hospital, vient cette suite qui se déroule sur un campus universitaire que, bien sûr, nous devons réussir à en faire une université à succès.

Nous ne savons pas si nous pourrons choisir les frais de scolarité universitaires, mais ce qui est sûr, c’est que la gestion sera aussi folle et bizarre que l’était la vue à Two Point Hospital. Le jeu, sans date fixe, verra le jour l’année prochaine.

Nous devrons attendre pour en savoir plus sur le nouveau jeu Two Point, nous devrons donc être attentifs aux éventuelles nouvelles, telles que les annonces de possibles DLC, puisque le premier jeu de cette étude, Two Point Hospital, avait quelques eux.

Quant aux plateformes confirmées, enfin celles attendues : PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X | S, Nintendo Switch et, bien sûr, PC, qui sortent exclusivement sur Steam, ou du moins apparemment.