Twitter veut optimiser sa fonction de notification en utilisant la plateforme d’engagement OpenBack

Dans les coulisses de Twitter il se passe beaucoup de choses : début avril, il y a eu une surprise Elon Musk pour qu’il devienne presque du jour au lendemain premier actionnaire de la plateforme après avoir laissé entendre quelques jours plus tôt qu’il pourrait être intéressé par la création de sa propre entreprise de médias sociaux.

Mais il n’y a pas que le patron de Tesla qui rêve de monnaie. Le 12 avril, Jay Sullivan – Head of Consumer Product – annonce qu’en collaboration avec la plateforme d’engagement OpenBack, ils travaillent à l’affinement du fonction de notification doit faire l’objet d’une rotation importante.

Nouveau concept pour les notifications push de Twitter : opportunes, pertinentes et engageantes

Au revoir et bonjour : La société dublinoise OpenBack fermera ses portes (numériques) le 19 avril 2022 Fait partie de Twitter. La devise était : « Faire en sorte que les notifications push soient véritablement l’utilisateur d’abord » et c’est exactement ce que la plate-forme de médias sociaux avec le petit oiseau bleu espère avec la nouvelle coopération.

3/ OpenBack et sa talentueuse équipe rejoignant Twitter nous aideront à améliorer notre capacité à fournir les bonnes notifications au bon moment, d’une manière qui donne la priorité à la vie privée des personnes. Nous sommes ravis de les voir rejoindre le troupeau et nous avons hâte de voir leur impact. Bienvenue! 🙌 – Jay Sullivan (@jaysullivan) 12 avril 2022

Avec l’aide de l’expertise d’OpenBack, les notifications sont conçues pour être « opportunes, pertinentes et attrayantes ». Selon Sullivan, les utilisateurs pourront se concentrer davantage sur les conversations qui sont importantes pour eux à l’avenir, car ils ne seront plus dérangés par des contenus non pertinents.

Malgré la vision d’une fonction de notification qui optimiser individuellement laisse, il devrait Protection de la vie privée être à l’avant-garde.

La manière exacte dont les notifications push seront ajustées n’est pas encore claire en détail. Cependant, la communauté exprime de vives souhaits et suggestions.

Mot-clé: tonalités de notification personnalisées. Par exemple, il est souvent mentionné dans les commentaires qu’il devrait être possible de définir quelle personne ou quel sujet est également « poussé » avec le son, de sorte que plus de contrôle il y a des informations sur les messages qui ne sont pas affichés du tout, qui ne sont affichés qu’en silence ou qui sont affichés avec la priorité la plus élevée.

Alors que certains sont enthousiasmés par la nouvelle et un Meilleure expérience Twitter sur les appareils mobiles bienvenue, beaucoup d’autres expriment aussi les leurs mécontentement à propos de la société de médias sociaux ne se concentrant pas sur un contenu plus important comme l’arrêt discours de haine et les fausses nouvelles dédié.

Utilisez-vous activement Twitter ? Et si oui, que souhaitez-vous pour l’avenir de la plateforme ? Faites le nous savoir dans les commentaires!