Twitter veut facturer des fonctions exclusives: il propose un modèle d’abonnement à Tweetdeck et des profils personnalisés

Twitter veut commencer à nous facturer pour l’utilisation de leur plate-forme, au moins pour les utilisateurs à la recherche de fonctionnalités supplémentaires. Comme indiqué par Bloomberg, Twitter mène différentes enquêtes auprès de plusieurs utilisateurs pour connaître leur opinion sur le type d’ajouts qu’ils aimeraient trouver et pour lesquels ils seraient prêts à payer.

Jack Dorsey, PDG de Twitter, a déjà déclaré que durant cette 2021 les premiers tests seront effectués pour un service d’abonnement, complémentaire à l’usage habituel et sans altérer le modèle publicitaire. Avec le récent achat de Revue, les étapes vers la monétisation de la plateforme via les paiements directs se rapprochent de plus en plus. Ceux-ci sont certaines des propositions soulevées par Twitter pour commencer à facturer.

Des longues vidéos au bouton Annuler: des idées Twitter pour commencer à être payé

Parmi les options proposées par Twitter, on trouve de l’acceptation des conseils aux profils personnalisés, en passant par un modèle d’abonnement pour accéder à Tweetdeck. Les idées de la plateforme sont assez nombreuses, suggérant que les possibilités sont énormes, mais que la voie à suivre n’est pas non plus très définie.

Dans l’enquête réalisée, il existe des options variées telles que les couleurs personnalisées, l’outil pour pouvoir publier vidéos plus longues et de meilleure résolution, badges, sondages avancés ou possibilité de générer des réponses automatiques.

En voici quelques autres … pic.twitter.com/PFl2OkhjH2 – Matt Navarra (@MattNavarra) 31 juillet 2020

Il y a aussi de l’espace pour bouton ‘annuler’, une option qui permettrait d’annuler l’envoi d’un tweet si pas plus d’un certain nombre de secondes se sont écoulées. Ce sont des outils très demandés par les utilisateurs de Twitter, bien qu’il soit nécessaire de voir quelle est la réaction des utilisateurs lorsqu’ils voient qu’une telle fonctionnalité basique demande à être payée.

« Nous pensons qu’il existe un monde où la souscription est complémentaire. Vous pouvez également imaginer le travail qui consiste à aider les gens à gérer les paywalls, que nous pensons complémentaires. C’est donc ce que nous recherchons. Nous avons une équipe. options, nous recrutons évidemment pour ces équipes », a expliqué Dorsey aux investisseurs.

Cette équipe, appelée «Rogue One», se concentre sur l’étude des différents projets d’abonnement. Un plan de collecte qui « est encore au tout début de l’exploration »Ned Segal, directeur financier de Twitter, a déclaré à TechCrunch.

