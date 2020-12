Twitter vérifiera à nouveau les comptes dans quelques semaines, marquera également les comptes bot ou commémoratifs

La vérification des comptes Twitter Il a commencé il y a des années dans le but de clarifier les récits originaux de personnes ayant une grande influence sociale telles que les artistes, les politiciens ou autres. Ce processus pour les comptes vérifiés est cependant suspendu depuis plus de trois ans. Maintenant, Twitter annonce qu’ils rouvrent le processus et, accessoirement, marquera également les comptes de robots ou de personnes déjà décédées.





Au cours des dernières semaines, des rumeurs avaient annoncé la possibilité que le processus de vérification s’ouvrirait à nouveau et Twitter lui-même avait envoyé l’enquête étrange aux utilisateurs. C’est enfin officiel, à partir de cette prochaine 2021 les utilisateurs du réseau social pourront redemander le très convoité cocher bleu.

Le processus n’est pas simplement ouvert, mais il est modifier certaines règles pour inclure plus de personnes et exclure les autres. Il comprend, par exemple, des personnes du monde de l’esport, des universitaires ou des scientifiques. D’un autre côté, ils disent qu’ils durcissent les règles sur ceux qui enfreignent à plusieurs reprises les règles de Twitter. Tous les nouveaux critères sont collectés sur la page d’assistance Twitter.

Les utilisateurs qui souhaitent demander une vérification sur Twitter peuvent le faire à compter du 20 janvier à partir des paramètres du compte dans l’application Twitter ou sur le site Web. Le processus demandera aux utilisateurs de vérifier qu’ils sont réels avec une série de documents ou de liens comme preuve et plus encore. Cependant, cela n’implique jamais que la vérification est assurée.

Comptes de robots et comptes commémoratifs

Quoi qu’il en soit, les vérifications sur Twitter sont en fait les moins pertinentes de l’annonce. L’entreprise a indiqué qu’elle travailler sur d’autres étiquettes à mettre sur des comptes en dehors de vérifiés. Nous avons vu une partie de cela en vérifiant les comptes des politiciens officiels qui optent pour une candidature (aux États-Unis) ou des médias d’État. Mais il y a plus.

Comme indiqué par Twitter, ils vont commencer à baliser les comptes de robots ou les comptes automatisés. On ne sait pas encore comment ils le feront, mais ils assurent qu’en 2021, nous verrons un nouveau type de compte Twitter qui sera appliqué à ceux qui sont automatisés.

D’autre part, récits de personnes décédées ils peuvent également être étiquetés d’une manière spéciale. Ce changement s’accompagnera d’un processus pour demander qu’il s’agisse d’un compte commémoratif ainsi que de règles spéciales pour ces types de comptes. Comme pour les automatisés, les détails sur la façon dont ils prévoient de le mettre en œuvre font encore défaut.

Avec ce type de désignations spéciales pour les comptes à la fin, il est réalisé meilleure interaction des utilisateurs en comprenant plus rapidement le contexte du compte avec lesquels ils interagissent. Un compte vérifié donne à l’utilisateur l’assurance que la personne qui écrit est bien celle qu’il prétend être, un compte rendu d’un média d’État lui permet de douter que ce qu’il dit n’est pas forcément totalement objectif, un compte commémoratif lui permet de comprendre que quiconque écrit Ce n’est plus ce que représente le compte … Meilleur contexte, meilleure interaction.

Via | Twitter