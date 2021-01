Twitter va réinitialiser les comptes @POTUS, @WhiteHouse, @FLOTUS et @VP après l’inauguration de Joe Biden aujourd’hui

20 janv.2021 14:04:58 IST

C’est le pire cauchemar d’un utilisateur de Twitter: réveillez-vous pour trouver la plupart de vos abonnés partis. Mais c’est exactement ce qui arrivera le 20 janvier sur les comptes présidentiels officiels sur Twitter. Non, pas @realDonaldTrump – il a déjà été banni à vie. C’est le sort qui attend des comptes moins connus tels que @POTUS, @WhiteHouse, @FLOTUS et @VP. (POTUS est l’acronyme officiel de Président des États-Unis; FLOTUS fait référence à la Première Dame.)

Ces comptes institutionnels n’appartiennent à aucune personne en particulier – ils sont réservés à l’usage officiel du gouvernement par ceux de l’administration actuelle. Twitter les transférera au président élu Joe Biden une fois qu’il sera officiellement inauguré mercredi. Moins, c’est-à-dire la plupart de leurs adeptes.

C’est différent de la transition précédente sur Twitter, lorsque les comptes officiels du président de l’époque Barack Obama ont été transférés au président Donald Trump avec des abonnés intacts. Cette fois, ces comptes risquent de perdre des dizaines de millions d’abonnés sous la dictée de Twitter. Les personnes abandonnées par ces comptes, en plus de celles qui suivent des «comptes Biden et Harris pertinents» tels que @KamalaHarris, recevront des notifications indiquant qu’elles peuvent les suivre.

Le compte courant de Biden – @PresElectBiden – se transformera en @POTUS une fois que Biden lui-même deviendra POTUS.

L’équipe de Biden ne semble pas satisfaite de cela. Le directeur numérique du président élu, Rob Flaherty, a tweeté la semaine dernière que la réinitialisation des abonnés était «absolument, profondément insuffisante».

De l’avis de Twitter, la réinitialisation donne aux utilisateurs le choix de suivre ou non les nouveaux comptes.

L’entreprise affirme qu’elle n’a pas pris de décision quant à son intention d’adopter désormais cette approche lors des transferts de pouvoir. Mais le porte-parole Nick Pacilio a déclaré que c’était la politique dans d’autres pays.

Quant au compte @POTUS de Trump? Il sera archivé sous @ POTUS45, tout comme le compte de l’administration Obama a été archivé sous @ POTUS44.

Ce n’est pas le cas pour @realdonaldtrump, cependant. Bien qu’il ait été largement archivé par d’autres plateformes et chercheurs, il a disparu de Twitter lui-même. Cela seul a soulevé des critiques de la part des universitaires et d’autres personnes qui estiment qu’il devrait également faire partie du dossier public, facilement consultable et accessible à tous.

Facebook, quant à lui, s’en tient à sa politique précédente de «duplication» des 11 millions d’abonnés des comptes Facebook et Instagram officiels de la Maison Blanche à la nouvelle administration. Le POTUS de Trump et les comptes associés, quant à eux, seront archivés et Biden en obtiendra un nouveau.

