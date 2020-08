Twitter : un nouvelle fonctionnalité testée sur iOS

Twitter permet à tous les utilisateurs de limiter les réponses à leurs tweets sur iOS. La fonction a été testée pour la première fois en mai pour un nombre limité d’utilisateurs.

Une mise à jour de l’application sur iOS permet à tous les utilisateurs de limiter le nombre de personnes pouvant répondre à leurs tweets. Twitter expérimente cette fonctionnalité depuis le mois de mai, mais semble maintenant la déployer plus largement.

“En mai, nous avons testé une nouvelle façon de discuter avec exactement qui vous voulez, afin que vous puissiez créer et consommer des changements plus significatifs”, indique le texte de mise à jour sur l’App Store. “Maintenant, tout le monde peut essayer cette nouvelle fonctionnalité et choisir qui peut répondre à ses tweets”.

Un peu plus de contrôle sur les tweets

Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit aux utilisateurs de taper sur une case au-dessus du clavier lorsqu’ils composent un tweet qui dit “Tout le monde peut répondre”. Ils peuvent alors choisir entre trois options : tout le monde peut répondre à leur tweet, seules les personnes qu’ils suivent peuvent répondre, et seules les personnes qu’ils mentionnent peuvent répondre. Le choix d’une option ne fait pas de celle-ci la valeur par défaut pour les futurs tweet.

Cette fonction a été l’un des changements les plus intéressants de Twitter ces derniers mois, avec la création de nouveaux mèmes et de nouvelles façons de parler sur la plateforme. Cette fonctionnalité peut être un excellent moyen d’éviter le harcèlement, mais elle peut aussi être utilisée pour limiter les conversations d’une manière qui semble contraire à l’intuition des fonctions les plus basiques de Twitter.

Il n’est pas clair si la fonction est également disponible pour les utilisateurs de l’application Android de Twitter, ou si elle est disponible pour tous les utilisateurs du web de Twitter. Nous avons pris contact avec l’entreprise pour le savoir et nous mettrons à jour cette histoire si nous en entendons davantage.