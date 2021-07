30 juillet 2021 15:07:52 IST

Twitter revient dans l’espace d’achat car il a maintenant commencé à tester la nouvelle fonctionnalité du module de magasin. La fonctionnalité permettra aux entreprises de créer une section d’achat en haut de leur profil pour que les gens achètent des produits. Cela vient après Twitter ajout d’un bouton « Acheter » en 2014, qui a finalement été abandonné en 2017.

Avec cette option, les utilisateurs pourront surfer sur un certain nombre de produits de différentes marques. Ils peuvent en outre appuyer sur un produit qu’ils souhaitent acheter, pour en savoir plus et voir des images du produit.

La fonctionnalité est actuellement testée aux États-Unis avec quelques marques. Il sera également disponible pour les utilisateurs iOS qui utilisent l’application en anglais. Il devrait bientôt toucher davantage d’utilisateurs dans différents pays.

Twitter, dans un article de blog, a déclaré: « Avec ce pilote, nous allons explorer comment notre public engagé, réactif et bavard réagit aux produits chargés d’émotion – comme un nouveau maillot de votre équipe sportive préférée – ou qui fournissent impact durable – comme un nouveau régime de soins de la peau. Et, fondamentalement, cela nous donnera la chance de continuer à apprendre quelles expériences d’achat les gens préfèrent sur Twitter« .

Cette fonctionnalité est similaire à la section shopping dans le Facebook application, Instagram, et même WhatsApp. La fonctionnalité sur les deux propriétés Facebook permet aux utilisateurs d’explorer des éléments de diverses entreprises et d’acheter directement le produit souhaité à partir de l’application.

Cela survient après un certain nombre de tentatives que Twitter a faites pour la monétisation autre que les publicités. Récemment, Twitter a introduit le Abonnement payant Twitter Blue qui facture aux gens l’accès à des fonctionnalités exclusives.

il y a aussi le nouveau Fonction de pot de pourboire qui permet aux gens de donner un pourboire aux autres utilisateurs pour leurs tweets. Cette fonctionnalité permet au site de micro-blogging d’avoir une commission.

